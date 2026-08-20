Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh: Chủ động giám sát, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" dự án

Thời gian qua, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh thường xuyên tiến hành các cuộc khảo sát, giám sát các cơ quan nhà nước cùng cấp thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, qua đó đã kịp thời phát hiện, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, góp phần khơi thông nguồn lực từ các dự án tồn đọng, chậm tiến độ.

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc triển khai thực hiện Dự án tuyến đường nối QL279 với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Dự án tuyến đường kết nối QL4B với QL18 được phê duyệt triển khai đầu tư từ năm 2023 với tổng mức đầu tư hơn 498 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ ngân sách tỉnh, chiều dài tuyến 2,6km, quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h; đồng thời xây dựng 2 cây cầu trên tuyến. Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng ở khu vực Tiên Yên. Dù phần lớn khối lượng công việc đã hoàn thành, những dự án vẫn chưa thể về đích do vướng mặt bằng tại khu vực đầu tuyến giáp QL18; trong đó, trở ngại lớn nhất là bãi rác tập trung với khối lượng khoảng 40.000 tấn rác thải chưa thể di chuyển để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Người dân sống trong khu vực thôn Cống To, nay là khu phố Tiên Lãng, nơi dự án đi qua, chia sẻ: Chỉ vì một bãi rác hết thời gian hoạt động không thể di dời sớm khiến cho dự án chậm tiến độ. Chúng tôi mong toàn bộ số lượng rác thải ở đây nhanh chóng được di dời, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công hoàn thành dự án sớm để nhân dân đi lại thuận tiện.

Bãi rác tại đầu tuyến đường nối QL4B với QL18 đang được các đơn vị liên quan tích cực triển khai di dời đến Nhà máy xử lý chất thải rắn Đông Hải.

Trước tình hình đó, ngày 21/7/2026, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện khảo sát, nắm tình hình triển khai dự án. Sau khi trực tiếp trao đổi, thảo luận và làm việc với các đơn vị liên quan, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ những tồn tại.

Chỉ 10 ngày sau cuộc khảo sát, những tồn tại của dự án đã được tháo gỡ, bãi rác tại đầu tuyến đã được bốc xúc, di dời đến Nhà máy xử lý chất thải rắn Đông Hải tập kết, chờ xử lý theo quy định. Như vậy, từ nguy cơ dự án bị chậm tiến độ, nguồn vốn đầu tư công khó được giải ngân phải kéo dài sang năm 2027, với sự vào cuộc của Thường trực HĐND tỉnh, hiện dự án đã tiếp tục được triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Theo đơn vị vận chuyển rác, nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến trong tháng 8 toàn bộ lượng rác thải tồn đọng tại khu vực thuộc dự án sẽ được vận chuyển hết, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Không chỉ có dự án kể trên, ngay sau khi Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, trực tiếp chỉ đạo tại phường Móng Cái 1, đã có 18/21 tài sản công tại địa phương được tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục cần thiết chuyển sang cho thuê, thu nộp tiền cho NSNN. Bà Vũ Ngọc Hà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, chia sẻ: Mục tiêu của khảo sát, giám sát không chỉ để phát hiện vấn đề, mà quan trọng là thúc đẩy giải quyết vấn đề. Vì vậy, trong quá trình khảo sát, giám sát, chúng tôi luôn chú trọng đi sâu vào những dự án, lĩnh vực còn khó khăn, vướng mắc, nhất là những “điểm nghẽn” kéo dài làm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn, đất đai và tài sản công. Trên cơ sở nắm chắc thực tiễn, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý, đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện sau giám sát.

Nhiều cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn phường Móng Cái 1 được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo giải quyết, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài sản công, bảo đảm việc triển khai các dự án và xử lý, sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai các dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh đề xuất hủy bỏ các danh mục dự án đến nay không còn nhu cầu đầu tư; không còn phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở... bảo đảm tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội và tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến hết tháng 7/2026 có 47 trong tổng số 68 dự án tồn đọng đã được xử lý, mở ra cơ hội đưa nhiều nguồn lực bị “đóng băng” trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 21 dự án còn lại đã hoàn thành rà soát, phân loại và xây dựng lộ trình xử lý theo từng nhóm nguyên nhân.

Mỗi dự án được tái khởi động không chỉ mang lại giá trị kinh tế trực tiếp, mà còn tạo thêm việc làm, mở rộng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ. Quan trọng hơn, đó là minh chứng cho một phương thức quản trị chủ động, quyết liệt và nhất quán của Quảng Ninh trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển.