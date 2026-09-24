Thường trực HĐND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 9

Sáng 24/9, Thường trực HĐND thành phố Quảng Ninh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.

Trong 9 tháng, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND thành phố được triển khai trong bối cảnh có nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, nhất là chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ HĐND, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi tổ chức, hoạt động sau khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố từ ngày 1/9/2026. Thường trực HĐND thành phố đã chủ động triển khai chương trình công tác, chương trình giám sát, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu kết luận phiên họp.

Thường trực HĐND thành phố đã ban hành 1.251 văn bản để chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND thành phố, kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát hiện qua giám sát, khảo sát; tổ chức 8 kỳ họp, ban hành 64 nghị quyết, kịp thời quyết định nhiều cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công, khoa học - công nghệ và các nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Hoạt động giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với những vấn đề thực tiễn đặt ra. Thường trực HĐND thành phố tổ chức 1 hoạt động giải trình; chỉ đạo triển khai 5 cuộc giám sát chuyên đề và 42 nội dung giám sát, khảo sát thường xuyên. Nội dung tập trung vào đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, giải quyết kiến nghị cử tri.

Công tác dân nguyện, giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư tiếp tục được quan tâm. Qua giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 34 và các kỳ họp trước, 20/36 kiến nghị đã được giải quyết, thông tin, giải trình đến cử tri; 16 kiến nghị đang tiếp tục được giải quyết.

Kết luận phiên họp, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, yêu cầu Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ; phát huy vai trò của cơ quan dân cử trong quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết trên địa bàn.

Đồng chí lưu ý cần nghiên cứu kỹ lưỡng quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thành phố tại Luật Phát triển đô thị, Luật Chính quyền địa phương để tham mưu, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND. Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp cuối năm 2026, trong đó chủ động rà soát những nội dung bắt buộc phải trình tại kỳ họp thường lệ để chuẩn bị; chủ động đề nghị UBND thành phố sớm có dự thảo các nghị quyết để nghiên cứu; chủ động tham mưu nội dung cho phiên giải trình và chất vấn tại kỳ họp cuối năm; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND cấp xã và các tổ đại biểu HĐND thành phố.

Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin dân nguyện, đặc biệt là thông tin trên Cổng Thông tin điện tử HĐND thành phố; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả mô hình kỳ họp, phiên họp không giấy tờ.