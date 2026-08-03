Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ khu phố Cái Rồng 1

Sáng 3/8, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ tháng 8 cùng Chi bộ khu phố Cái Rồng 1 (Đảng bộ đặc khu Vân Đồn). Cùng dự có đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn. Đây là kỳ sinh hoạt thứ hai của Chi bộ sau khi thực hiện sắp xếp thôn, khu phố theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ khu phố Cái Rồng 1.

Chi bộ khu phố Cái Rồng 1 hiện có 134 đảng viên, trong đó 99 đảng viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Sau sắp xếp, Chi bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành đầy đủ các văn bản phục vụ hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, đảng viên; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh, giữ vững quốc phòng - an ninh. Trong đó, nổi bật là vận động 100% số hộ dân tham dự cuộc họp Tổ dân phố 4 đồng thuận hiến đất mở rộng tuyến đường nối khu phố Cái Rồng 1 với Cái Rồng 2; phối hợp tạo điều kiện cho 190 hộ dân tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà 38 đối tượng chính sách nhân dịp 27/7 và vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 19,5 triệu đồng.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tập trung thảo luận nhiều nội dung gắn với nhiệm vụ ở cơ sở như: nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng giao thông; xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; chuẩn hóa địa chỉ hành chính; phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu tham gia thảo luận tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ khu phố Cái Rồng 1 đạt được sau thời gian kiện toàn tổ chức; buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, công tác điều hành linh hoạt, tạo khí thế cởi mở trong đảng viên.

Đồng chí nhấn mạnh, cấp ủy cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với giải quyết những vấn đề thiết thực của khu dân cư. Trọng tâm trước mắt là lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định, lựa chọn được người xứng đáng. Sau bầu cử, Chi bộ chỉ đạo rà soát quy chế phối hợp giữa chính quyền và hội đoàn thể của khu. Tới đây, tỉnh sẽ ban hành nâng mức khoán cho thôn, khu dân cư, đảm bảo tổ chức, bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sinh hoạt chi bộ thường kỳ khu phố Cái Rồng 1.

Đồng chí cũng yêu cầu Chi bộ chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, giữ vững đoàn kết, ổn định địa bàn; quan tâm hơn nữa đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng; tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua.

Đồng chí đề nghị đặc khu Vân Đồn rà soát lại các hương ước, quy ước trước đây để phù hợp với các khu phố sau sáp nhập; chỉnh trang đô thị, chuẩn hóa địa chỉ hành chính; xây dựng hạ tầng thu gom, xử lý rác thải đảm bảo đồng bộ, văn minh, đáp ứng với mô hình kiểu mẫu, xứng đáng với cực tăng trưởng của tỉnh.