Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8

Chiều 25/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 8/2026 đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tháng 8/2026, Thường trực HĐND tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chương trình công tác và các kết luận, tập trung chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra. Công tác tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng thẩm tra, tăng cường khảo sát thực tiễn; kịp thời ban hành các nghị quyết bảo đảm đúng, trúng, khả thi, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hoạt động giám sát, khảo sát được triển khai đúng chương trình, bám sát cơ sở; gắn giám sát với theo dõi việc thực hiện nghị quyết và kiến nghị sau giám sát; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, kiến nghị giải pháp xử lý. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Công tác phối hợp tiếp tục được tăng cường theo hướng chủ động, chặt chẽ, đồng bộ, rõ trách nhiệm; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quang cảnh phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thời gian tới cần rà soát, nghiên cứu văn bản hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ dự thảo quy chế làm việc, quy định, thẩm quyền liên quan đến chức năng nhiệm vụ của HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND của thành phố Quảng Ninh; tiếp tục triển khai chương trình giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND đã đề ra đảm bảo kế hoạch; theo dõi, giám sát việc triển khai các nghị quyết HĐND đã ban hành thuộc lĩnh vực phụ trách.

Đồng chí yêu cầu cần tiếp tục rà soát nghị quyết đang còn hiệu lực đảm bảo triển khai hiệu quả; thống kê kiến nghị cụ thể sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND, báo cáo UBND tỉnh giải quyết nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh và công tác nhà nước trên địa bàn; quan tâm đến nhiệm vụ giải quyết đơn thư; tiếp tục làm tốt số hoá tài liệu, chuyển đổi số, hoàn thiện hồ sơ đến việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tham mưu thành lập đảng bộ HĐND thành phố khi có yêu cầu; gắn trách nhiệm cá nhân với công việc cụ thể.