"Dân vận khéo" ở Hải quan khu vực VIII

Nhận thức vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã chú trọng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động đối với công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo”.

Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả tổ chức lễ mừng xuất khẩu lô máy biến áp đầu tiên sang thị trường Philippines. Ảnh: Hoàng Nga

Với cơ quan hành chính nhà nước như hải quan, dân vận thể hiện qua thái độ tiếp và làm việc, là tác phong khi hướng dẫn thủ tục trong từng lần tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Do đó, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã cụ thể hóa dân vận thành ba mục tiêu sát chức năng của ngành; đó là vận động, thu hút doanh nghiệp làm thủ tục hải quan trên địa bàn; vận động người dân, doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ pháp luật; vận động nhân dân không tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tố giác tội phạm.

Kết quả được phản ánh trong số liệu về số doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng từ 1.033 doanh nghiệp năm 2015 lên 2.788 doanh nghiệp năm 2025. Trong 10 năm, đơn vị tổ chức 255 hội nghị đối thoại, giải quyết triệt để gần 1.200 vướng mắc của doanh nghiệp. Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ ghi nhận trên 95% doanh nghiệp hài lòng và rất hài lòng; tại các đơn vị cơ sở, tỷ lệ này trên 98%. Chi cục Hải quan khu vực VIII có 7 lần dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI của thành phố trong khối sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Công chức Hải quan CKQT Móng Cái giám sát hàng hoá nhập khẩu tại bãi kiểm hoá cầu Bắc Luân II.

Như tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, năm 2026, đơn vị quyết liệt triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác quản lý, giám sát, thu ngân sách nhà nước, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Đặc biệt, mô hình đồng hành "1 doanh nghiệp - 1 công chức đầu mối - 1 lãnh đạo phụ trách" được triển khai thực hiện theo Phương án tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan từ tháng 4/2026 đến nay. Doanh nghiệp được phân loại thành 3 nhóm để theo dõi và hỗ trợ hiệu quả, kịp thời thông qua hướng dẫn chính sách, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp nhằm giữ chân nguồn thu hiện tại và thu hút nguồn thu mới.

10 tháng năm 2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã triển khai tiếp xúc, hỗ trợ, vận động 1.647 doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như: Thành lập 25 đoàn công tác để tiếp xúc trực tiếp tại trụ sở của 136 doanh nghiệp; tiếp xúc thông qua điện thoại, đại lý hải quan, đại lý logistics, các kênh hỗ trợ thường xuyên, mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp và trực tiếp liên hệ, làm việc với doanh nghiệp để vận động, hỗ trợ 1.511 doanh nghiệp mở tờ khai tại Móng Cái. Theo đó, các chỉ số đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ (CK) năm 2025 như: Có 2.533 doanh nghiệp làm thủ tục, tăng 631 doanh nghiệp so CK; đơn vị đã thực hiện thủ tục cho hơn 272.000 tờ khai, kim ngạch đạt 18,6 tỷ USD, tăng 24% về tờ khai và tăng 52% về kim ngạch so CK; số thu NSNN tính đến 28/10/2026 đạt 4.467,75 tỷ đồng, tăng 89% so CK.

Chi cục Hải quan khu vực VIII từng bước đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. Đơn vị phát huy hiệu quả các hệ thống phần mềm thủ tục hải quan điện tử, hệ thống giám sát tập trung và máy soi chiếu container di động trong kiểm tra, giám sát hàng hóa; ứng dụng công nghệ gắn với cửa khẩu thông minh, từ triển khai dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa quốc gia, đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ xử lý hồ sơ với mục tiêu rút ngắn thời gian thông quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp; vận hành hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, góp phần đáp ứng yêu cầu của mô hình cửa khẩu thông minh...

Chi cục Hải quan khu vực VIII tập huấn, hướng dẫn triển khai số hóa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, tháng 10/2026. Ảnh: Hoàng Nga

Cùng với đó, Chi cục chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với phương thức làm việc mới; chủ động tiếp nhận, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc triển khai số hóa không làm gián đoạn hoạt động xuất nhập khẩu...

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, toàn Chi cục có 3.722 doanh nghiệp đến làm thủ tục, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2025; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 40 tỷ USD. Số doanh nghiệp gia tăng cùng quy mô kim ngạch ngày càng lớn cho thấy sức hút của hệ thống cửa khẩu, cảng biển Quảng Ninh đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực phục vụ và quản lý của lực lượng Hải quan.

Từ thực hiện “Dân vận khéo”, mối quan hệ giữa Hải quan với các cơ quan chức năng cũng như doanh nghiệp được củng cố, tăng cường ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước được đưa vào cuộc sống phát huy hiệu quả tích cực.