Chi cục Hải quan khu vực VIII: Tập huấn, hướng dẫn triển khai số hóa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

Ngày 9/10, tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Chi cục Hải quan khu vực VIII tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai số hóa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự có hơn 200 đại biểu gồm đại diện Cục Hải quan; các chuyên gia Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn; lãnh đạo, công chức Chi cục Hải quan khu vực VIII (Cụm cửa khẩu miền Đông); đại diện các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và đại lý làm thủ tục hải quan.

Hội nghị nhằm cụ thể hóa Quyết định số 1434/QĐ-CHQ ngày 26/8/2026 của Cục trưởng Cục Hải quan về Quy định tạm thời định dạng thông điệp dữ liệu chứng từ điện tử. Qua đó, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra an toàn, thông suốt.

Theo đó, doanh nghiệp được phổ biến các quy định mới, hướng dẫn lộ trình, quy trình nâng cấp phần mềm và nộp chứng từ số hóa lên hệ thống. Các chuyên gia công nghệ đã hướng dẫn chi tiết việc cài đặt, tạo lập chứng từ bằng phần mềm ECUS.AI cũng như phương pháp thủ công, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, hạn chế tối đa sai sót. Những vướng mắc phát sinh trong thực tế cũng được trao đổi, giải đáp kịp thời.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Khu vực VIII tặng hoa chúc mừng đại diện cộng đồng doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII khẳng định quyết tâm thực hiện chuyển đổi số theo nguyên tắc "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); cam kết sát cánh cùng doanh nghiệp, không để xảy ra lúng túng hay làm gián đoạn dòng chảy giao thương qua các cửa khẩu.