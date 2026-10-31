Hải quan Bắc Phong Sinh đồng hành cùng doanh nghiệp

Thời gian qua, Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Chi cục Hải quan Khu vực VIII) luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm được giao, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp.

Với phương châm "Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả", Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ kịp thời để doanh nghiệp thực hiện thuận lợi, góp phần cắt giảm thời gian, chi phí thông quan, thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK) trên địa bàn.

Lãnh đạo Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp để nắm bắt tình hình hoạt động.

Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh Nguyễn Đức Hải cho biết: Đơn vị đang triển khai mô hình “Xây dựng hình ảnh người công chức Hải quan Chính quy - Chuyên nghiệp - Năng động - Hiệu quả” trong thực thi công vụ và thực hiện dân chủ tại cơ sở. Đó là cách đón người dân, doanh nghiệp, cách giải thích một quy định, cách chỉ tay vào chỗ cần điền trong tờ khai. Chuyện tưởng nhỏ nhưng vẫn phải xây dựng thành mô hình, có quy định và tiêu chuẩn chi tiết đến từng người, từng việc. Người lái xe, tiểu thương qua cửa khẩu đánh giá cơ quan nhà nước chủ yếu qua những lần tiếp xúc như vậy.

Song song với đó, Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã phổ biến đầy đủ, thống nhất chủ trương, lộ trình triển khai số hóa chứng từ, các quy định tại Quyết định số 1434/QĐ-CHQ (Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu chứng từ điện tử liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu và thông báo việc số hóa chứng từ trong quá trình làm thủ tục hải quan) danh mục chứng từ số hóa, trách nhiệm của doanh nghiệp và cách thức cơ quan hải quan tiếp nhận, kiểm tra chứng từ điện tử; công bố đầu mối, kênh tiếp nhận và cơ chế hỗ trợ; trực tiếp lắng nghe, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, bảo đảm không để doanh nghiệp lúng túng, gián đoạn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khi chuyển đổi; niêm yết công khai thông tin hướng dẫn, đầu mối hỗ trợ tại nơi làm thủ tục; bố trí công chức trực, hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp trong những ngày đầu áp dụng chính thức; không để xảy ra ách tắc, chậm thông quan hàng hóa do nguyên nhân số hóa chứng từ...

Đồng thời đơn vị đã chủ động tiếp xúc, làm việc với một số doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu máy móc phục vụ xây dựng và một số mặt hàng khác nhằm tuyên truyền giới thiệu, vận động doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại đơn vị. Duy trì và tăng cường mối liên lạc thường xuyên với doanh nghiệp truyền thống, tổ chức các buổi gặp gỡ trực tiếp định kỳ để nắm bắt tình hình hoạt động, thường xuyên liên lạc qua điện thoại nhằm hỗ trợ kịp thời, qua đó củng cố niềm tin và duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững với doanh nghiệp... Theo đó, từ đầu năm đến nay có 94 doanh nghiệp mới thực hiện thủ tục XNK qua đơn vị với kim ngạch đạt trên 42,8 triệu USD, đóng góp số thu ngân sách nhà nước trên 5,6 tỷ đồng.

Hoạt động xuất khẩu qua lối thông quan Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hoả (Trung Quốc).

Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh cũng triển khai quyết liệt cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thuận tiện, dễ dàng trong thực hiện thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan và chi phí cho doanh nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch hàng hóa XNK qua địa bàn đạt 88 triệu USD với 2.679 tờ khai; công tác thu thuế XNK đạt hơn 46,4 tỷ đồng, tăng 512% so với cùng kỳ năm trước, đạt 92,88% so với kế hoạch giao và đạt 73,4% so với chỉ tiêu phấn đấu.

Cùng với hoạt động thương mại, công tác kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục được duy trì hiệu quả. Các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đảm bảo địa bàn thông thoáng nhưng vẫn kiểm soát tốt tình hình, không để phát sinh điểm nóng, tụ điểm trung chuyển hàng hóa trái phép. 9 tháng năm 2026, đơn vị tuần tra kiểm soát 162 lượt; chủ trì bắt giữ 8 vụ/7 đối tượng buôn lậu, phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2, số 4, Đồn Biên phòng Quảng Đức và Công an xã Quảng Đức bắt giữ 6 vụ, trong đó có 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ và pháo nổ chuyển khởi tố.

Hiện Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh đang tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo kiểm soát tốt nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.