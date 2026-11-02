Hải quan khu vực VIII: Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, Quảng Ninh tiếp tục phát huy lợi thế cửa khẩu, cảng biển và kết nối giao thương. Với trọng tâm cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp, Chi cục Hải quan khu vực VIII đang góp phần tạo môi trường thuận lợi, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả tổ chức lễ mừng xuất khẩu lô máy biến áp đầu tiên sang thị trường Philippines.

Ngày 28/10, tại phường Quang Hanh, Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả tổ chức lễ mừng xuất khẩu lô máy biến áp đầu tiên sang Cotabato Light & Power Company – doanh nghiệp phân phối điện thuộc Tập đoàn AboitizPower, một trong những tập đoàn năng lượng hàng đầu Philippines.

Sản phẩm xuất khẩu lần này là máy biến áp công suất 25/33MVA-69/13.8kV, được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60076, đáp ứng yêu cầu chịu ngắn mạch của lưới điện Philippines. Đặc biệt, do hệ thống điện của Philippines sử dụng tần số 60Hz, khác với tần số 50Hz tại Việt Nam, sản phẩm phải được thiết kế riêng để phù hợp với điều kiện vận hành. Để được lựa chọn cung cấp sản phẩm, Công ty đã trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt, từ thẩm định hồ sơ năng lực, đánh giá trực tiếp tại nhà máy đến phê duyệt thiết kế chi tiết và chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng.

Ông Nguyễn Sơn Tùng, Thành viên HĐQT Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả, cho biết: "Thành công này là kết quả từ nỗ lực của doanh nghiệp, cùng sự hỗ trợ, đồng hành của Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả. Ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã chủ động tiếp xúc, tuyên truyền, hướng dẫn Công ty về chính sách, thủ tục hải quan và các điều kiện thuận lợi khi thực hiện thủ tục tại Cẩm Phả. Đồng thời, Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả cam kết tạo điều kiện để quá trình thông quan diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, giúp doanh nghiệp kịp thời nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Qua đó, Công ty tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm".

Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái làm thủ tục nghiệp vụ tại Lối mở Km3+4 Hải Yên, phường Móng Cái 3.

Không chỉ tại cảng Cẩm Phả, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn cũng duy trì đà tăng trưởng, trong đó cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục là một trong những đầu mối giao thương sôi động. Đến hết tháng 10/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã làm thủ tục cho trên 272.000 tờ khai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 19 tỷ USD, tăng lần lượt 24% và 52% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với sự gia tăng về lượng hàng hóa, số thu ngân sách nhà nước tại đơn vị đạt gần 4.500 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 30 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm nay, đơn vị đã có 28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Dù khối lượng công việc tăng mạnh, các hệ thống nghiệp vụ điện tử vẫn vận hành ổn định, bảo đảm toàn bộ tờ khai điện tử được xử lý đúng thời hạn.

Có thể thấy, hiệu quả cải cách thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp đang được thể hiện trên nhiều địa bàn, loại hình xuất nhập khẩu. Đây cũng là những đóng góp cụ thể vào kết quả chung của Chi cục Hải quan khu vực VIII. Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, toàn Chi cục có gần 3.000 doanh nghiệp đến làm thủ tục, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm 2025; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 40 tỷ USD. Số doanh nghiệp gia tăng cùng quy mô kim ngạch ngày càng lớn cho thấy sức hút của hệ thống cửa khẩu, cảng biển Quảng Ninh đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực phục vụ và quản lý của lực lượng Hải quan.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh kiểm soát hàng hóa XNK.

Cùng với đà tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu, nguồn thu ngân sách của Chi cục tiếp tục được duy trì ổn định, đạt khoảng 15.400 tỷ đồng, bằng 88% chỉ tiêu Chính phủ giao. Để tạo thuận lợi cho hàng hóa lưu thông, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng quản lý rủi ro trong quá trình làm thủ tục. Gần 2/3 số tờ khai được phân luồng xanh, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời tập trung nguồn lực kiểm soát đối với những lô hàng có nguy cơ vi phạm.

Ông Ngô Tùng Dương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII, chia sẻ: "Bước vào những tháng cuối năm, nhiệm vụ đặt ra với Chi cục không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách mà còn phải duy trì thông suốt hoạt động XNK, không để ách tắc hàng hóa, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, Chi cục tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa chứng từ, nâng cao hiệu quả quản lý thu, chống thất thu và đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, kỷ luật, kỷ cương công vụ được tăng cường, trách nhiệm của từng đơn vị, từng cán bộ được đề cao".

Với cách làm chủ động, sát thực tiễn, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ và hiệu quả quản lý làm yêu cầu xuyên suốt, Hải quan khu vực VIII đang nỗ lực giữ nhịp thông quan, khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu, cảng biển; góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh.