Bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII

Chiều 24/11, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ tại Chi cục Hải quan khu vực VIII. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Như Long, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố; Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan.

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, trao quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII cho đồng chí Võ Hồng Chung.

Tại hội nghị, đại diện Cục Hải quan công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Võ Hồng Chung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Chi cục Hải quan khu vực VIII, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, chúc mừng đồng chí Võ Hồng Chung cùng tập thể Chi cục Hải quan khu vực VIII khi được kiện toàn, bổ sung thêm cán bộ lãnh đạo chủ chốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo Cục Hải quan, Đảng ủy UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Chi cục Hải quan khu vực VIII tặng hoa, chúc mừng đồng chí Võ Hồng Chung, tân Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII.

Đồng chí nhấn mạnh, đồng chí Võ Hồng Chung là cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và đã có hơn 34 năm cống hiến liên tục cho ngành Hải quan nói chung cũng như Chi cục Hải quan Khu vực VIII nói riêng.

Trải qua nhiều vị trí công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện tinh thần đoàn kết, năng lực quản lý điều hành tốt. Việc bổ nhiệm là sự ghi nhận xứng đáng của tập thể lãnh đạo Cục đối với quá trình phấn đấu bền bỉ của đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, phát biểu tại hội nghị.

Để đáp ứng kỳ vọng trong giai đoạn mới, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Hải quan đề nghị đồng chí Võ Hồng Chung tập trung thực hiện những nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau: Phát huy tinh thần chủ động, nhanh chóng nắm bắt công việc; đẩy mạnh quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại, giảm tối đa chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; tiên phong chuyển đổi số, xây dựng "Hải quan số - Hải quan thông minh", khẩn trương nghiên cứu triển khai thành công mô hình cửa khẩu thông minh, cửa khẩu số tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Đồng thời, cần nêu cao tinh thần "Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" vì lợi ích chung; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cán bộ trẻ kế cận, xây dựng đội ngũ công chức hải quan tinh nhuệ, liêm chính, minh bạch.

Đồng chí Võ Hồng Chung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Võ Hồng Chung gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Hải quan, Thành ủy, UBND thành phố đã tín nhiệm, bổ nhiệm vị trí công tác mới.

Đồng chí hứa luôn nỗ lực, học hỏi, tận tâm, tận lực, bắt tay ngay vào các nhiệm vụ mới, kế thừa những kinh nghiệm cùng tập thể lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, kỷ cương, liêm chính, chính quy, hiện đại.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Khu vực VIII trao quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đối với 21 lãnh đạo cấp phòng, đội thuộc Chi cục.

Cũng tại hội nghị, Chi cục Hải quan Khu vực VIII đã công bố quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đối với 21 lãnh đạo cấp phòng, đội thuộc Chi cục.