Đảng bộ xã Hoành Mô trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Sáng 20/11, Đảng bộ xã Hoành Mô tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 cho đồng chí Trần Văn Minh, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô.

Đồng chí Trần Văn Minh, sinh năm 1954, được kết nạp vào Đảng ngày 21/10/1976, trở thành đảng viên chính thức ngày 21/10/1977. Trải qua 50 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí luôn giữ vững phẩm chất chính trị, tư tưởng, phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

Tại buổi lễ, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã đã trân trọng trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Minh. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và sự trung thành của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Minh.

Lễ trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là dịp thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến của các thế hệ đảng viên; qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển địa phương.