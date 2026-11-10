Phường Móng Cái 1 tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026

Ngày 10/11, phường Móng Cái 1 tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của BTV Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1 và các đồng chí lãnh đạo phường Móng Cái 1 đã trân trọng trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho 21 đồng chí đảng viên từ 30 năm đến 45 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo phường Móng Cái 1 trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1, nhấn mạnh: Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng; là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, gia đình, chi bộ và toàn Đảng bộ phường. Đồng thời là dịp để Đảng bộ phường bày tỏ sự trân trọng, tri ân đối với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đảng viên; giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, quê hương.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phường, đồng chí Bí thư trân trọng cảm ơn, ghi nhận và biểu dương những công lao, đóng góp của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung, cho sự phát triển của phường Móng Cái 1 nói riêng.

Đồng chí tin tưởng, với uy tín, kinh nghiệm, tinh thần gương mẫu, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ, tích cực trong xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; giáo dục, rèn luyện lớp đảng viên trẻ, gương mẫu đi đầu trong việc vận động gia đình, người thân, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.