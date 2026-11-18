Xã Tiên Yên: Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Ngày 18/11, Đảng ủy xã Tiên Yên tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho 13 đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Trong đợt này, có 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng và tri ân những đóng góp của các đảng viên trong suốt quá trình công tác, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Đồng chí khẳng định, các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng là những tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong cuộc sống, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng Đảng và phát triển địa phương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, trao Huy hiệu 45 năm, 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, phát huy kinh nghiệm, uy tín, tích cực tham gia xây dựng Đảng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần xây dựng xã Tiên Yên ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến của mỗi đảng viên, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào và động lực để các thế hệ đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.

Lãnh đạo xã trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.