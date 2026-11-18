Đảng bộ UBND thành phố trao tặng Huy hiệu Đảng

Ngày 18/11, Đảng bộ UBND thành phố tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 (Kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga) cho 12 đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức Đảng trực thuộc. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp bền bỉ của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng.

Các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Trần Như Long, Vũ Ngọc Tuấn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, có 4 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 8 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên được nhận Huy hiệu công tác tại nhiều lĩnh vực, đơn vị khác nhau, gồm: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Ninh, Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Ninh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ninh, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Như Long, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng thời khẳng định đây không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận chặng đường cống hiến mà còn là niềm tự hào của cá nhân, gia đình và tổ chức Đảng.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần kiên định, trách nhiệm, sự tận tụy, gương mẫu của các đồng chí trong suốt quá trình công tác, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển mới, Đảng ủy UBND thành phố mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tiên phong, gương mẫu; đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn vào công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Quan tâm dìu dắt, bồi dưỡng thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức nhân Kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga 7/11 (1917-2026), góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn phát triển mới.