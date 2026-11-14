Danh sách các tổ chức tội phạm ở Mỹ Latinh bị Mỹ liệt vào diện khủng bố tăng lên 22

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa 22 tổ chức tội phạm tại Mỹ Latinh và Caribe vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”, sau khi bổ sung một nhóm tội phạm ở Guatemala ngày 13/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Việc gắn nhãn khủng bố trước đây chủ yếu áp dụng với các tổ chức sử dụng bạo lực vì mục tiêu chính trị như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và al-Qaeda, thay vì các băng nhóm tội phạm hoạt động vì lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump cho rằng biện pháp này sẽ gia tăng sức ép đối với các tổ chức và những cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ chúng.

Chiến lược được triển khai từ tháng 2/2025, được sử dụng làm cái cớ để Mỹ tiến hành chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và hàng chục cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị nghi liên quan đến hoạt động “khủng bố ma túy”, khiến hơn 200 người thiệt mạng. Cách tiếp cận này cũng thúc đẩy một số nước Mỹ Latinh như Guatemala và Argentina áp dụng biện pháp tương tự, trong khi Ecuador triển khai các chiến dịch phối hợp với Mỹ trên lãnh thổ nước này.

Mexico có số tổ chức bị liệt vào danh sách nhiều nhất, với 8 nhóm. Chính phủ nước này đang chịu sức ép lớn từ Washington nhằm ngăn Mỹ đơn phương hành động, nhất là sau khi một số quan chức cấp cao tại bang Sinaloa bị truy tố.

Tuy nhiên, chính sách của ông Trump cũng cho thấy những điểm thiếu nhất quán. Cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández, người bị kết án 45 năm tù vì buôn bán ma túy và từng bị cáo buộc bảo vệ băng đảng Sinaloa, đã được ông Trump ân xá năm ngoái và trở về nước.

Trong số 22 tổ chức bị liệt vào diện khủng bố có các băng đảng ma túy lớn tại Mexico như Sinaloa và Jalisco New Generation; các nhóm tội phạm ở Trung Mỹ như Barrio 18, Mara Salvatrucha (MS-13), Los Lorenzana; cùng những tổ chức tại Colombia, Venezuela, Ecuador, Brazil và Haiti. Los Lorenzana, nhóm mới nhất được bổ sung vào danh sách, bị cáo buộc buôn bán ma túy và liên minh với băng đảng Sinaloa. Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả đây là một trong những gia tộc buôn ma túy quyền lực nhất Guatemala.