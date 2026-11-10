Ngoại trưởng Mỹ khẳng định chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump không thay đổi sau thất bại bầu cử

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 9/11 khẳng định những thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ không làm thay đổi định hướng chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhóm họp tại Paris (Pháp), với những bất đồng về cách thức giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế.

Hội nghị ngoại trưởng G7 được tổ chức tại Paris, Pháp. Ảnh: AP.

Phát biểu sau cuộc họp với những người đồng cấp G7, ông Rubio nhấn mạnh Tổng thống Trump vẫn là người quyết định đường lối đối ngoại của Mỹ, bất kể tương quan lực lượng tại Quốc hội thay đổi ra sao. Washington sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách “Nước Mỹ trước tiên”, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt xung đột tại Iran và cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ, làm dấy lên những câu hỏi về khả năng chính quyền Tổng thống Trump điều chỉnh chính sách. Ngoại trưởng Canada Anita Anand và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho rằng cần theo dõi tác động của kết quả bầu cử đối với định hướng chính sách của Washington.

Tại hội nghị, các ngoại trưởng G7 cũng bộc lộ bất đồng về một số vấn đề, trong đó có xung đột Nga-Ukraine, tình hình Iran và vai trò của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Ông Rubio cho biết Mỹ tiếp tục phản đối ICC. Chính quyền Tổng thống Trump đã gây lo ngại cho các đối tác G7 khi thúc đẩy giải thể ICC. Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với ICC và một số nhân viên của cơ quan này, với lý do tòa án tìm cách điều tra công dân Mỹ. Trong khi đó, các thành viên G7 khác bảo vệ vai trò của ICC trong việc truy cứu trách nhiệm đối với các tội ác theo luật pháp quốc tế.

Về xung đột Nga-Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp tục nỗ lực làm trung gian thúc đẩy thỏa thuận hòa bình, song không dự đoán kết quả cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ bắt đầu tại Abu Dhabi ngày 10/11. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot và người đồng cấp Đức Johann Wadephul nhấn mạnh châu Âu cần tham gia vào mọi thỏa thuận liên quan đến tương lai an ninh của lục địa này.

Đối với tình hình Iran, ông Rubio cho biết Tổng thống Trump vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, song các cuộc tiếp xúc chưa đạt tiến triển đáng kể do những yêu cầu từ phía Tehran. Xung đột tại khu vực đang gây gián đoạn các tuyến vận tải biển quan trọng và đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Hội nghị ngoại trưởng G7 tại Paris diễn ra trong 2 ngày, tập trung thảo luận các thách thức an ninh và chính trị quốc tế, trong bối cảnh các đồng minh của Mỹ tìm cách làm rõ định hướng đối ngoại của chính quyền Tổng thống Trump sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.