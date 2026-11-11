Mỹ truy tố 3 bị cáo buộc âm mưu tấn công các cộng đồng Do Thái và căn cứ quân sự Anh

Giới chức Mỹ ngày 10/11 thông báo truy tố 3 người bị cáo buộc có liên hệ với Iran, âm mưu thực hiện gần 20 vụ tấn công nhằm vào các cộng đồng Do Thái tại châu Âu và Mỹ, đồng thời lên kế hoạch tấn công một căn cứ không quân của Anh có quân nhân Mỹ đồn trú.

Cảnh sát Anh lập chốt chặn trên tuyến đường dẫn tới căn cứ không quân RAF Fairford sau vụ việc tại Whelford, ngày 27/9/2026. Ảnh tư liệu: AP.

Ba người bị truy tố gồm Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, mang hai quốc tịch Iran và Iraq; Mohsen Mohajeri, quốc tịch Iran; và Mohammad Ali al-Hassani, quốc tịch Iraq. Theo bản cáo trạng bổ sung được công bố tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York, chỉ có al-Saadi hiện đang bị giam giữ.

Công tố viên Mỹ tại New York Jamie McDonald cho biết al-Saadi, người bị bắt hồi mùa xuân, vẫn duy trì liên lạc và phối hợp với hai người còn lại trong những ngày trước thời điểm xảy ra vụ việc liên quan đến âm mưu tấn công căn cứ không quân Hoàng gia Anh (RAF) Fairford vào tháng 9. Đây là nơi từng bố trí các máy bay ném bom chiến lược và lực lượng Mỹ đồn trú.

Theo bà McDonald, các bị cáo bị cho là đã tham gia tổ chức một loạt vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái tại châu Âu và Mỹ, cũng như căn cứ RAF Fairford. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche tuyên bố Washington sẽ truy tố những người lên kế hoạch tấn công các cơ sở quân sự có quân nhân Mỹ đồn trú.

Bản cáo trạng mới cung cấp thêm thông tin về vụ việc xảy ra hơn một tháng trước tại Anh. Sau nửa đêm ngày 27/9, cảnh sát đã bắt giữ 5 người do bị nghi liên quan đến chất nổ và các hoạt động khủng bố, sau khi phát hiện 3 xe tải nhỏ có dấu hiệu khả nghi di chuyển về phía căn cứ RAF Fairford ở miền Tây nước Anh. Một nghi phạm thứ 6 mang hai quốc tịch Anh và Iran bị bắt vài ngày sau đó. Cả 6 người đều được tại ngoại.

Một máy bay ném bom B-1 cất cánh từ căn cứ RAF Fairford ở Fairford, Anh, ngày 29/9/2026. Ảnh tư liệu: AP.

Giới chức Anh trước đó cho rằng vụ việc có liên quan đến Iran. Tehran bác bỏ cáo buộc này. Sau các vụ bắt giữ, Mỹ đã rút những máy bay ném bom đang triển khai tại RAF Fairford về các căn cứ trong nước.

Nằm cách thủ đô London khoảng 160km về phía Tây, RAF Fairford là căn cứ từng được quân đội Mỹ sử dụng để triển khai máy bay ném bom trong nhiều chiến dịch quân sự tại Trung Đông suốt nhiều thập kỷ.

Theo cáo trạng, al-Saadi đã sử dụng những cách diễn đạt được mã hóa trong các cuộc trao đổi với người thân từ nơi giam giữ để chỉ đạo chuyển tiền cho những người có khả năng thực hiện các vụ tấn công. Các công tố viên cho rằng ba bị cáo đã phối hợp sử dụng mạng lưới liên lạc tại Anh để tiến hành các hoạt động tấn công thay mặt một mạng lưới vũ trang có liên hệ với Iran, trong đó có Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nhóm Kata’ib Hezbollah.

Hồi tháng 6, al-Saadi đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến âm mưu thực hiện ít nhất 18 vụ tấn công tại châu Âu nhằm đáp trả xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Người này tự nhận mình là “tù binh chiến tranh” và hiện vẫn bị giam giữ, không được bảo lãnh tại ngoại. Luật sư của al-Saadi chưa đưa ra bình luận về cáo trạng mới.

Chính phủ Mỹ đã liệt IRGC và Kata’ib Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Các công tố viên Mỹ cho biết al-Saadi là một chỉ huy của Kata’ib Hezbollah.