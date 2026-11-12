Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ người dân tốt hơn

Hàng tỷ lượt tra cứu, xác thực thông tin qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã góp phần tiết kiệm gần 8.500 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, vấn đề đặt ra cần khắc phục tình trạng phân tán, thiếu đồng bộ; đẩy mạnh làm sạch dữ liệu, kết nối và khai thác thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị.

Sáng 12/11, tại phiên chất vấn của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội ghi nhận những chuyển biến trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Khắc phục tình trạng dữ liệu chưa đồng bộ, giảm phiền hà cho người dân

Tham gia chất vấn, đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn Hưng Yên) cho biết nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã ghi nhận gần 5 tỷ giao dịch, nhưng vẫn còn 34/104 cơ sở dữ liệu chưa được đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Trong 8 cơ sở dữ liệu trọng yếu đã kết nối, 7 cơ sở dữ liệu vẫn đồng bộ ngoại tuyến. Vì vậy, người dân vẫn phải cung cấp lại những thông tin cơ quan nhà nước đã có.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn Hưng Yên) tham gia chất vấn. (Ảnh: DUY LINH)

“Đề nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân làm rõ trách nhiệm trong việc bảo đảm các hệ thống thực sự liên thông, dữ liệu được chia sẻ và tái sử dụng, giảm phiền hà cho người dân”, đại biểu nêu vấn đề.

Trả lời, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho hay, dữ liệu hiện được lưu trữ tại nhiều cơ quan, đơn vị trong thời gian dài nên việc tập hợp, đồng bộ và xây dựng cơ sở dữ liệu mới cần thời gian. Việc xác định chi phí số hóa cũng phức tạp do mỗi loại tài liệu có yêu cầu xử lý khác nhau, trong khi nhân lực còn hạn chế.

Theo Bộ trưởng, tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần để giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ cấp xã phải sử dụng nhiều phần mềm xuất phát từ năm nguyên nhân: các hệ thống chưa kết nối, đồng bộ; quy trình và biểu mẫu chưa thống nhất; dữ liệu chưa đầy đủ; thiết bị, đường truyền và hỗ trợ kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu; kỹ năng số của một bộ phận người dân và cán bộ cơ sở còn hạn chế.

Để khắc phục, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, đồng thời khảo sát thực tế tại một số xã để xác định những vướng mắc cụ thể trong công việc hằng ngày của cán bộ.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn trước Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

"Từ những bài toán này, chúng tôi đang hình thành các lời giải, hướng dẫn trực tiếp cho cán bộ ở từng địa bàn, sau đó tổng quát hóa để có thể nhân rộng", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cho biết về phía Bộ sẽ tiếp tục khảo sát quy trình xử lý công việc, chế độ báo cáo tại cấp xã để xây dựng hướng dẫn, tài liệu đào tạo và cập nhật kiến thức, giúp cán bộ cơ sở nâng cao kỹ năng số, từng bước khắc phục tình trạng phần mềm thiếu đồng bộ, giảm việc người dân phải khai báo lại thông tin.

Tiết kiệm gần 8.500 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước

Tham gia giải trình về kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết, hiện nay, theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, đã hoàn thành 9/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu. Đồng thời, đã hoàn thành 80/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ.

Về thể chế đối với dữ liệu, Bộ Công an đã chủ trì, trình Quốc hội thông qua và đang trình các dự án luật liên quan, gồm Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng. Bộ Công an cũng đã xây dựng, hoàn thành và tiếp tục hoàn thiện các nghị định, quy định về dữ liệu và an ninh dữ liệu. Về hạ tầng dữ liệu, Bộ Công an hiện đang quản lý Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 và đã đưa vào vận hành từ tháng 8/2025.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu, giải trình làm rõ nội dung các đại biểu quan tâm. (Ảnh: DUY LINH)

"Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối với 17 bộ, ngành và 34 địa phương. Thời gian vừa qua, cơ sở dữ liệu này đã phục vụ 2,77 tỷ lượt tra cứu, xác thực thông tin. Theo đánh giá, ước tính đã tiết kiệm gần 8.500 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước", Bộ trưởng chia sẻ.

Về ứng dụng VNeID, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, hiện có hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử của công dân, với 85 tiện ích được cung cấp trên ứng dụng này. Đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã kết nối với 16/16 bộ, ngành, 34/34 địa phương và tiếp nhận gần 35 triệu hồ sơ. Bộ Công an cũng đã ban hành Khung kiến trúc dữ liệu.

Đẩy mạnh làm sạch dữ liệu, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống

Bộ trưởng Công an thông tin, hiện vẫn còn một số nhiệm vụ có tính chất liên ngành phức tạp, khó khăn, chủ yếu liên quan vấn đề về dữ liệu.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57, với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Công an đang tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm những công việc liên quan làm sạch dữ liệu.

Bộ Công an đã thành lập các tổ công tác và sẽ cử các tổ công tác phối hợp, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong việc làm sạch dữ liệu, với tinh thần bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời, phải đánh giá, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương trước khi kết nối về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Để bảo đảm an ninh, an toàn, tiếp tục hoàn thiện dữ liệu và các tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, dự kiến trong quý II/2027, toàn bộ hệ thống dữ liệu sẽ được hoàn thiện để đưa vào khai thác, sử dụng.

Bộ trưởng Công an chia sẻ, các nguyên tắc quản lý dữ liệu là bảo đảm tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu; bảo mật và an toàn; minh bạch và kiểm toán. Mọi hoạt động xử lý, thay đổi dữ liệu đều phải được ghi lại, đồng thời bảo đảm tiêu chuẩn “đúng, đủ, sạch, sống” thống nhất, dùng chung.

“Những vấn đề này đã được chúng tôi hoàn thiện trong Luật Dữ liệu và các nghị định hướng dẫn về dữ liệu”, Bộ trưởng nói.

Liên quan trách nhiệm Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 các đại biểu chất vấn, Bộ trưởng khẳng định, Bộ Công an xác định trách nhiệm là đôn đốc và quản trị trên tinh thần chuyển từ quản trị tiến độ sang quản trị kết quả, gắn với sản phẩm và hiệu quả thực tế. Trong quá trình phát triển phải đi đôi với bảo đảm an ninh, an toàn.