Đề xuất nghiên cứu phát triển kinh tế tầm thấp

Ngày 19/11, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, làm việc với Công ty Avitra, Viện Kinh tế tầm thấp để nghe đề xuất khảo sát khả năng ứng dụng khoa học và công nghệ hàng không vào phát triển KT-XH và xu hướng phát triển kinh tế tầm thấp tại thành phố.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Avitra đã đánh giá tiềm năng, hiện trạng đồng thời đề xuất sơ bộ định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp tại TP Quảng Ninh.

Trọng tâm ứng dụng sẽ là phát triển phương tiện bay và công nghệ hàng không tầm thấp gắn với định hướng phát triển về kinh tế biển, du lịch, công nghiệp, cảng biển và logistics... như: Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ logistics, giám sát hoạt động cảng biển, công nghiệp và khai thác khoáng sản; phát hiện và cảnh báo nguy cơ ô nhiễm môi trường, cháy rừng, sự cố thiên tai; hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và các hoạt động quản lý đô thị, cung cấp dịch vụ công…

Đại diện Công ty Avitra đề xuất định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp tại TP Quảng Ninh.

Cùng với đó là các đề xuất về điều kiện hạ tầng, bãi cất hạ cánh, điểm đỗ, trạm sạc, hệ thống dữ liệu và điều hành bay; phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và hệ sinh thái dịch vụ liên quan. Trong đó, việc khai thác không gian tầm thấp sẽ gắn chặt với quản lý vùng trời, kiểm soát hoạt động bay, bảo đảm an toàn hàng không, an ninh quốc phòng và tuân thủ các quy định pháp luật.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, kinh tế tầm thấp là lĩnh vực mới, có tiềm năng mở ra không gian và động lực cho tăng trưởng, phù hợp với định hướng phát triển thành phố theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững.

Phối cảnh minh họa ứng dụng phương tiện bay trong cứu hộ, cứu nạn.

Đồng chí đề nghị Công ty Avitra phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tiếp tục khảo sát thực tế, đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế cũng như nhu cầu ứng dụng tại từng khu vực, từng lĩnh vực.

Trước hết, cần bám sát quy hoạch của thành phố để xây dựng quy hoạch cụ thể phát triển kinh tế tầm thấp, tránh xung đột giữa các loại hình dịch vụ. Tiếp tục nghiên cứu kỹ các mô hình cụ thể, báo cáo Trung ương để thử nghiệm hình thành trung tâm phát triển kinh tế tầm thấp; khuyến khích đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị chuyên dụng của kinh tế tầm thấp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Công tác triển khai phải có cách tiếp cận tổng thể nhưng có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn những mô hình có nhu cầu thực tiễn, tính khả thi và hiệu quả KT-XH rõ ràng để nghiên cứu, thử nghiệm trước khi nhân rộng như logistics, vận tải bằng thiết bị bay không người lái, ứng dụng công nghệ trong bảo vệ môi trường, quản lý đô thị, kinh tế biển, cứu hộ cứu nạn…

Cùng với đó, phải làm rõ yêu cầu về hạ tầng, công nghệ, nguồn lực đầu tư, cơ chế quản lý và khả năng thu hút doanh nghiệp tham gia; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn về hàng không. Quá trình nghiên cứu phải quan tâm đến bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di sản và lợi ích cộng đồng; tận dụng tối đa hạ tầng, nguồn lực hiện có, tránh đầu tư dàn trải, hình thức.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đơn vị cần xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc nghiên cứu có tính thực tiễn, khả thi, tạo cơ sở để thành phố từng bước khai thác hiệu quả không gian tầm thấp, hình thành các ngành nghề, dịch vụ mới và đóng góp vào phát triển KT-XH.