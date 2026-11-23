Đảng ủy UBND thành phố cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

Ngày 23/11, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, chủ trì hội nghị Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố để nghe và cho ý kiến về một số nội dung công việc quan trọng.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến về dự thảo quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố; rà soát, giải trình sự cần thiết đầu tư, hiệu quả đầu tư dự án nâng cấp hệ thống thông tin chỉ huy điều hành phục vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và phòng thủ dân sự của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng cho ý kiến về biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã; tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2027.

Đồng thời, xem xét các chương trình đầu tư công về chống ngập lụt đô thị; chỉnh trang, hạ ngầm kỹ thuật viễn thông, lưới điện, phòng cháy, chữa cháy khu vực đô thị giai đoạn 2026-2030; chương trình bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đê điều, hồ đập trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung trình hội nghị. Đối với từng đề xuất, dự án, cần làm rõ sự cần thiết, tính cấp bách, hiệu quả đầu tư và khả năng tổ chức thực hiện; bảo đảm đúng quy định, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Đặc biệt, các chương trình đầu tư công phải gắn chặt với yêu cầu thực tiễn, xác định rõ thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.