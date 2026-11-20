UBND TP Quảng Ninh và TP Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm trong quản lý khoáng sản và GPMB

Ngày 20/11, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, làm việc với đoàn công tác UBND thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn, để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ninh đã chia sẻ kết quả, kinh nghiệm và các giải pháp thực tiễn trong triển khai công tác GPMB, quản lý địa chất, khoáng sản. Đây đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong triển khai các dự án đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng KT-XH.

Hiện Quảng Ninh đang triển khai 391 dự án, với tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 16.084ha, liên quan đến trên 32.300 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, thành phố đã hoàn thành GPMB gần 12.800ha, đạt 79,56% tổng diện tích cần thu hồi; hoàn thành dứt điểm GPMB tại 14/32 dự án trọng điểm, động lực.

Để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB, Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp như: Chủ động điều chỉnh bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo hướng đơn giản hóa; lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, giảm thời gian thẩm định, tạo thuận lợi cho công tác bồi thường, GPMB; giải quyết vướng mắc trong xác định giá đất tái định cư, khấu trừ nghĩa vụ tài chính, xử lý chênh lệch tiền bồi thường và tiền sử dụng đất tái định cư.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, thành phố trao đổi kinh nghiệm phân cấp thẩm quyền cho cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chuẩn bị quỹ đất tái định cư và tổ chức di dời mồ mả quy mô lớn, bảo đảm hài hòa quyền lợi người dân và tiến độ triển khai các dự án.

Đối với lĩnh vực địa chất, khoáng sản, Quảng Ninh tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, lựa chọn đơn vị đấu giá, xây dựng tiêu chí về năng lực tài chính, kỹ thuật đối với tổ chức tham gia đấu giá; kiểm soát tiền đặt trước, quy trình phân cấp thực hiện và bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu giá.

Đồng thời, thành phố quan tâm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục thuê đất, đóng cửa mỏ khi giấy phép khai thác hết hạn; phát triển kinh tế tuần hoàn từ đất đá thải mỏ than và ứng dụng công nghệ số trong giám sát sản lượng khai thác, quản lý hoạt động tại các khu vực mỏ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo UBND thành phố chia sẻ nhiều cách làm trong công tác GPMB như: Quy hoạch, bố trí sẵn quỹ đất tái định cư, huy động đa dạng nguồn vốn để đầu tư hạ tầng tái định cư ngay từ bước phê duyệt chủ trương đầu tư. Thông tin về vị trí, quy mô, giá đất và danh sách dự kiến bố trí tái định cư được phổ biến trực tiếp, niêm yết công khai, minh bạch trước khi thu hồi đất. Đà Nẵng cũng đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua xây dựng hệ thống quản lý đền bù GPMB, tái định cư liên thông giữa thành phố, cấp xã và chủ đầu tư, phục vụ giám sát tiến độ theo thời gian thực.

Trong lĩnh vực khoáng sản, để hạn chế tình trạng thông đồng dìm giá hoặc trả giá ảo rồi bỏ cọc, UBND thành phố ủy quyền cho Sở Công Thương trực tiếp tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản với quy trình chặt chẽ. Thành phố quy định đấu giá trực tiếp từ tối thiểu 3 vòng đến tối đa 15 vòng, đồng thời áp dụng mức tiền đặt trước theo quy định nhằm sàng lọc năng lực tài chính thực chất của doanh nghiệp tham gia.

UBND thành phố Quảng Ninh và UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh trao đổi, tổ chức các đoàn công tác thường xuyên để chia sẻ kinh nghiệm.

Trên cơ sở trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hai đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh và Đà Nẵng đều thống nhất, công tác quản lý khoáng sản, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, linh hoạt, bám sát thực tiễn, bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tiến độ các dự án và phát triển KT-XH.

Hai thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh trao đổi, tổ chức các đoàn công tác thường xuyên để chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả; cùng nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.