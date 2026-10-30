NHÌN THẲNG: Xây dựng trường học, bệnh viện XHCN - Tại sao không?

Quảng Ninh đang triển khai đề án thí điểm mô hình trường học và bệnh viện xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026–2030 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục trên địa bàn. Mục tiêu của chủ trương là đảm bảo các thành quả phát triển kinh tế được người dân thụ hưởng một cách công bằng, tiến bộ. Việc dư luận xuất hiện những ý kiến băn khoăn hay đặt câu hỏi về tính khả thi và nguồn lực của đề án là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, phản biện chính sách đòi hỏi phải dựa trên thông tin chính xác, khách quan chứ không thể dựa vào định kiến hay suy diễn chủ quan.