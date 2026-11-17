Siết chặt an toàn vận tải biển bằng công nghệ giám sát

Với mạng lưới giao thông đường thủy rộng, hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách và du lịch ngày càng phát triển, Quảng Ninh đang tăng cường quản lý hạ tầng, phương tiện và ứng dụng công nghệ giám sát nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế biển.

Quảng Ninh hiện có khoảng 600km đường thủy nội địa, 200km luồng hàng hải, với 171 cảng, bến và gần 5.800 phương tiện thủy nội địa. Hoạt động vận tải hàng hóa phục vụ nhu cầu lưu thông trong địa bàn và kết nối với các địa phương lân cận. Các tuyến vận tải hành khách kết nối đất liền với đặc khu, xã đảo; vận tải khách du lịch tập trung tại vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và các hành trình liên kết với vịnh Lan Hạ. Hoạt động vận tải ngày càng đa dạng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Lực lượng Cảng vụ Đường thủy nội địa (Sở Xây dựng) phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Trước yêu cầu đó, Sở Xây dựng đã tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện và người điều khiển, tập trung vào đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường; bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền viên; trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm và phòng cháy, chữa cháy. Ngành phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, kiên quyết không để phương tiện không đủ điều kiện an toàn tham gia hoạt động vận tải.

Cùng với kiểm soát phương tiện, công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy được chú trọng. Thành phố bố trí kinh phí bảo trì các tuyến luồng theo quy định. Sở Xây dựng chỉ đạo lực lượng cảng vụ thường xuyên kiểm tra, yêu cầu chủ cảng, bến sửa chữa, nâng cấp hạ tầng, bảo đảm điều kiện khai thác. Các cơ quan quản lý chuyên ngành cũng định kỳ rà soát hệ thống cảng, bến, luồng tuyến để kịp thời phát hiện, khắc phục những bất cập.

Tuy nhiên, công tác quản lý giao thông đường thủy còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, phương tiện hoạt động phân tán, nhiều tuyến luồng nằm xa đất liền và chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết. Khi xảy ra giông, bão hoặc sự cố trên biển, việc tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ, cứu nạn gặp không ít trở ngại. Vì vậy, việc bố trí các khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền được đặc biệt quan tâm. Hiện Quảng Ninh có 9 khu neo đậu cho tàu cá đã được công bố, đưa vào sử dụng; khu tránh trú bão tại Hà Tu đang tiếp tục được đầu tư. Sở Xây dựng cũng đã công bố 76 khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi để tránh trú bão, trong đó có các vùng nước thuộc cảng, bến như Tuần Châu, cảng tàu Hạ Long, Ao Tiên.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố) phối hợp với Công ty TNHH Du thuyền Bhaya hướng dẫn thuyền viên sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ.

Đáng chú ý, Quảng Ninh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát hoạt động phương tiện với các thiết bị định vị GPS, nhận dạng tự động AIS và thông tin liên lạc VHF. Trong đó, thiết bị GPS giúp xác định vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện; hệ thống AIS hỗ trợ nhận dạng, theo dõi thông tin và diễn biến hoạt động của tàu trên các tuyến; còn thiết bị VHF giúp duy trì thông tin liên lạc giữa phương tiện với cơ quan chức năng và giữa các phương tiện với nhau, phục vụ công tác điều hành, cảnh báo và xử lý các tình huống phát sinh.

Ông Trần Trọng Toàn, Trưởng Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng), cho biết: Ngành xây dựng xác định ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý giao thông đường thủy. Thời gian tới, Sở tiếp tục khai thác hệ thống GPS, AIS, VHF đã được đầu tư, đồng thời hoàn thiện dữ liệu về phương tiện, doanh nghiệp, tuyến vận tải; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin với công an, bộ đội biên phòng, cảng vụ và các lực lượng liên quan. Mục tiêu là chuyển từ quản lý phân tán sang quản lý đồng bộ, có sự kết nối, giúp chủ động phát hiện, xử lý những nguy cơ mất an toàn.

Cùng với đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang xây dựng phần mềm quản lý đường thủy dùng chung trên toàn quốc, dự kiến chia sẻ quyền khai thác cho các địa phương sau khi hoàn thành. Đây sẽ là cơ sở để Quảng Ninh tiếp tục số hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng, luồng tuyến và hoạt động vận tải.

Bên cạnh các giải pháp của cơ quan quản lý, việc chấp hành quy định của doanh nghiệp, chủ phương tiện và thuyền viên giữ vai trò quan trọng. Công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền và xử lý vi phạm tiếp tục được duy trì thường xuyên, phù hợp với đặc thù từng tuyến, địa bàn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, cùng việc nâng cao trách nhiệm của đơn vị vận tải, sẽ góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, phục vụ phát triển kinh tế biển và du lịch Quảng Ninh.