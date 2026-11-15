Dịch Ebola tại Congo vẫn chưa được kiểm soát sau 6 tháng ứng phó

Sáu tháng sau khi dịch Ebola được công bố, Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn chưa kiểm soát được tình hình. Theo số liệu của chính phủ, nước này đã ghi nhận hơn 11.000 ca mắc, trong đó gần một nửa số bệnh nhân tử vong.

Nhân viên y tế khử trùng quan tài của một bệnh nhân tử vong vì Ebola tại ﻿Trung tâm Điều trị Ebola thuộc Bệnh viện Đa khoa Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: AP

Đây là đợt dịch Ebola gây tử vong nhiều nhất trong số 17 đợt bùng phát tại Congo. Với diễn biến hiện nay, số người tử vong có thể vượt mức 11.000 người trong đợt dịch tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016. Các biện pháp kiểm soát cơ bản như truy vết người tiếp xúc và cách ly bệnh nhân vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Các chuyên gia nhận định khả năng kiểm soát dịch trong năm tới là rất thấp.

Khi dịch được công bố vào giữa tháng 5, Congo đã ghi nhận 43 ca tử vong, cho thấy virus có thể đã lây lan trong cộng đồng từ trước đó khá lâu. Đến nay, dịch đã lan tới 8 trong tổng số 26 tỉnh của nước này. Các ổ dịch mới liên tục xuất hiện, gây thêm áp lực cho hệ thống y tế vốn đang quá tải.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), 80% số ca mắc mới được phát hiện ngoài hệ thống giám sát y tế, đồng nghĩa với việc phần lớn trường hợp lây nhiễm chưa được cơ quan chức năng phát hiện thông qua hoạt động giám sát. Khoảng 1/3 số ca tử vong xảy ra tại nhà hoặc trong cộng đồng. Việc mai táng và các thủ tục liên quan tại những nơi này thường không có sự giám sát của nhân viên chuyên môn, làm tăng nguy cơ lây truyền virus. Công tác ứng phó dịch còn gặp khó khăn do nhân viên y tế nhiều lần đình công vì bị chậm trả lương trong nhiều tháng. Tình trạng này khiến một số bệnh nhân đã được xác nhận nhiễm Ebola không được điều trị. Các tổ chức cứu trợ cũng đặt câu hỏi về việc quản lý nguồn tài chính dành cho hoạt động ứng phó. Tháng trước, Africa CDC nêu quan ngại về hơn 700 triệu USD viện trợ chống Ebola chưa được làm rõ việc sử dụng.

Trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là những em có tình trạng sức khỏe nền như suy dinh dưỡng. Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), tính đến ngày 4/11, trẻ em chiếm 35% tổng số ca tử vong do Ebola; riêng trẻ dưới 5 tuổi chiếm 21%. Trong số trẻ dưới 5 tuổi nhiễm bệnh, gần 72% đã tử vong.

Tình hình an ninh phức tạp tại miền Đông Congo cũng cản trở các nỗ lực phòng, chống dịch. Nhân viên y tế và các cơ sở y tế tại khu vực này đã trở thành mục tiêu của nhiều vụ tấn công. Dịch tập trung chủ yếu tại hai tỉnh Ituri và Bắc Kivu, nơi các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và nhiều nhóm vũ trang, trong đó có M23 và Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nguy cơ dịch lan rộng ra các quốc gia khác cũng gia tăng. Nigeria, Kenya và Uganda đều đã xác nhận các ca mắc Ebola, khiến đợt bùng phát lần này trở thành đợt dịch có phạm vi địa lý rộng nhất từng được ghi nhận.