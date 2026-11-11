Số ca mắc Ebola tại Congo vượt 11.000, dịch bệnh tiếp tục lây lan

Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) ngày 11/11 thông báo số ca mắc Ebola tại nước này đã vượt 11.000, con số đáng báo động phản ánh mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh trong bối cảnh virus tiếp tục lây lan.

Một nhân viên y tế trao đổi với đồng nghiệp tại trung tâm điều trị Ebola ở thành phố Beni, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: AP.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế CHDC Congo, tổng cộng 11.042 người đã nhiễm virus nguy hiểm này, trong đó 5.387 người đã tử vong. Như vậy, gần một nửa số người nhiễm bệnh đã tử vong, khiến đây trở thành đợt bùng phát Ebola gây nhiều ca tử vong nhất tại CHDC Congo.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế vào tháng 5. Cho đến nay, giới chức CHDC Congo gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát dịch do nhiều yếu tố, trong đó có xung đột vũ trang, khủng hoảng hệ thống y tế, đường sá xuống cấp, cùng các hành vi bạo lực xuất phát từ sự thiếu tin tưởng và thông tin sai lệch. Hiện dịch bệnh đã lan tới 8 trong tổng số 26 tỉnh của CHDC Congo. WHO xác định đợt dịch do virus Ebola chủng Bundibugyo gây ra. Chủng virus này hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt.

Bạo lực tái bùng phát tại hai điểm nóng Ituri và Bắc Kivu đang khiến giới chức y tế lo ngại. Các cơ quan chức năng kêu gọi chấm dứt giao tranh để nhân viên y tế có thể tiếp cận người bệnh mà không gặp trở ngại. Nhiều cơ sở y tế và nhân viên y tế cũng trở thành mục tiêu tấn công tại những cộng đồng còn hoài nghi về virus. Các chuyên gia kêu gọi tăng cường nỗ lực nhằm làm chậm tốc độ lây lan và kiểm soát dịch tại CHDC Congo, trong bối cảnh Ebola đã lan sang nhiều quốc gia châu Phi khác, trong đó có Uganda, Kenya và Nigeria.