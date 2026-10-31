Dịch Ebola tại Congo khiến hơn 5.000 người tử vong

Số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo đã vượt 5.000, trong khi dịch bệnh tiếp tục lây lan và các ca nhiễm mới được ghi nhận tại những quốc gia châu Phi khác. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ dịch bệnh lan rộng trên toàn châu lục.

Nhân viên y tế khử trùng quan tài của một bệnh nhân tử vong vì Ebola tại Trung tâm Điều trị Ebola thuộc Bệnh viện Đa khoa Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: AP

Theo số liệu mới nhất do chính phủ Congo công bố ngày 31/10, nước này ghi nhận 10.351 ca nhiễm Ebola, trong đó 5.026 người đã tử vong. Tỷ lệ tử vong hiện ở mức gần 50%. Số người thiệt mạng tăng cao khiến các chuyên gia đặt câu hỏi về khả năng kiểm soát dịch bệnh của giới chức y tế.

Đợt bùng phát lần này do virus Bundibugyo gây ra, được công bố vào giữa tháng 5 và khiến các cơ quan chức năng bất ngờ. Kể từ đó, Congo gặp nhiều khó khăn trong việc ứng phó với tốc độ lây lan của dịch bệnh. Trong khi đó, việc các ca nhiễm xuất hiện tại những quốc gia châu Phi khác càng làm dấy lên lo ngại về khả năng virus tiếp tục lan rộng.

Với hơn 5.000 trường hợp tử vong, đây hiện là đợt bùng phát Ebola gây chết người nhiều thứ hai trong lịch sử. Đứng đầu vẫn là đợt dịch kéo dài hai năm tại Tây Phi trong giai đoạn 2014-2016, khiến khoảng 11.000 người thiệt mạng tại nhiều quốc gia. Công tác ứng phó hiện nay tại Congo gặp nhiều trở ngại do xung đột vũ trang, hệ thống y tế còn hạn chế, sự thiếu tin tưởng của cộng đồng và thông tin sai lệch.