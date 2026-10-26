Congo: Bạo lực cản trở nỗ lực ứng phó dịch Ebola

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một y tá đã bị sát hại và một nhân viên y tế bị thương nặng trong vụ tấn công nhằm vào lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ phòng, chống Ebola tại Congo. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt vụ tấn công nhằm vào nhân viên y tế và lực lượng ứng phó dịch bệnh, mà theo giới chức, đang cản trở nỗ lực kiềm chế đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất thế giới.

Nhân viên y tế tại Congo đối mặt với nhiều nguy hiểm trong quá trình tham gia ứng phó dịch Ebola, khi các vụ tấn công nhằm vào lực lượng chống dịch đang cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh. Ảnh: AP

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 25/10, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết vụ tấn công xảy ra hôm 24/10 tại thị trấn Bafwasende, thuộc tỉnh Tshopo ở miền Đông Congo.

“Những người đang làm việc để bảo vệ cộng đồng trước căn bệnh chết người này phải được làm việc trong điều kiện an toàn và được tôn trọng. Hoạt động chăm sóc sức khỏe phải luôn được bảo vệ”, ông nói.

Giám đốc WHO khu vực châu Phi, bác sĩ Mohamed Yakub Janabi, cũng lên án vụ tấn công trên mạng xã hội X. Ông nhấn mạnh: “Thông tin sai lệch và nỗi sợ hãi không bao giờ được trở thành nguyên nhân dẫn đến bạo lực”.

Chính quyền địa phương chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công hoặc những nghi phạm liên quan.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Congo, kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu vào tháng 5, nước này ghi nhận hơn 9.800 ca mắc Ebola, trong đó hơn 4.700 người tử vong. Đây là đợt bùng phát Ebola gây chết người nhiều nhất trong lịch sử Congo.

Tình trạng thiếu lòng tin đối với chính phủ Congo, bắt nguồn từ cách xử lý các đợt bùng phát Ebola trước đây và nạn tham nhũng kéo dài, khiến một bộ phận người dân hoài nghi về dịch bệnh, thậm chí cho rằng Ebola chỉ là trò lừa bịp. Vì vậy, phương án phòng, chống dịch dựa vào cộng đồng mà giới chức triển khai đã vấp phải sự phản đối tại một số nơi.

Tháng trước, một chính trị gia Congo bị đánh đến chết tại tỉnh Bắc Kivu sau khi công khai bảo vệ cách chính phủ ứng phó với dịch Ebola. Trước đó, ông từng kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là giữ khoảng cách và rửa tay, trong một chương trình phát thanh. Hồi tháng 5, khi đợt bùng phát bắt đầu, người dân giận dữ cũng đã phóng hỏa hai lều tại các cơ sở y tế trong hai vụ tấn công riêng biệt chỉ trong vòng một tuần.

Những người tham gia ứng phó dịch bệnh cho biết sự hoài nghi của cộng đồng đang gây khó khăn cho việc phối hợp với người dân, đặc biệt tại các khu vực hẻo lánh và những điểm nóng dịch bệnh mới xuất hiện, nơi vốn đã thiếu vật tư y tế và nhân viên chăm sóc sức khỏe. Một số thành viên của các đội ứng phó từng bị giam giữ tại một số vùng y tế, trong khi các nhóm phụ trách mai táng an toàn cho người đã khuất cũng bị đe dọa.