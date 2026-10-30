Chuyên gia cảnh báo dịch Ebola có thể lan rộng dù số ca mắc chững lại

Số ca mắc Ebola mới tại Congo đang duy trì ở mức 400-500 ca mỗi tuần, trong khi tổng số ca được xác nhận đã vượt 10.000. Gần một nửa số người nhiễm bệnh trong đợt dịch này đã tử vong, làm dấy lên lo ngại về khả năng kiểm soát dịch và nguy cơ lây lan sang các quốc gia khác.

Một bệnh nhi mắc Ebola được xuất viện tại một trung tâm điều trị Ebola tại thành phố Beni,

﻿tỉnh Bắc Kivu, miền đông Congo, ngày 26/9/2026. Ảnh: AP

Tiến sĩ Boghuma Titanji, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Emory, cho biết số ca mắc chưa tăng theo cấp số nhân là tín hiệu tích cực, nhưng dịch vẫn đang chững lại ở mức rất cao. Đáng lo ngại, chưa đến một phần tư số ca mắc mới là những người đã được xác định từng tiếp xúc với bệnh nhân, cho thấy vẫn tồn tại các chuỗi lây truyền chưa được phát hiện.

Khoảng 30 ca bệnh đã được ghi nhận tại các quốc gia ngoài Congo. Pháp, Kenya, Nigeria và Uganda đều có ca bệnh liên quan đến đợt dịch này. Theo nhà nghiên cứu Justin Lessler thuộc Đại học North Carolina, nguy cơ xuất hiện thêm ca bệnh bên ngoài Congo sẽ tăng nếu dịch không được khống chế.

Đợt bùng phát hiện tại đã trở thành dịch Ebola lớn thứ hai trong lịch sử, sau đợt dịch tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016 khiến hơn 11.000 người tử vong. Công tác ứng phó tại Congo gặp nhiều trở ngại do xung đột vũ trang, hệ thống y tế còn hạn chế, sự thiếu tin tưởng của cộng đồng và thông tin sai lệch.

Tiến sĩ Wendy Armstrong, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Mỹ, cảnh báo dịch bệnh còn lâu mới được kiểm soát. Trong khi đó, các nhà khoa học đang cập nhật dự báo về diễn biến dịch. Giới chuyên gia hy vọng vaccine phòng virus Bundibugyo, tác nhân gây bệnh trong đợt dịch hiện nay, có thể được đưa vào sử dụng trong vòng 12 tháng tới.