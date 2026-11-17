Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tiếp xúc cử tri phường Cẩm Phả

Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố, sáng 17/11, Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri tại phường Cẩm Phả. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì buổi tiếp xúc.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Cẩm Phả.

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố thông tin nhanh thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố được diễn ra trong 3 ngày (7-9/12), gồm 5 phiên: Phiên khai mạc; phiên thảo luận tại tổ; phiên thảo luận tại hội trường; phiên chất vấn và phiên bế mạc. Kỳ họp dự kiến xem xét 29 nội dung theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND thành phố, trong đó có 13 nội dung được xây dựng theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Giám đốc Sở Nội vụ, đại biểu HĐND thành phố, thông tin nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Tổ đại biểu cũng thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri phường Cẩm Phả gửi đến các kỳ họp trước đó của HĐND thành phố.

Cử tri phường Cẩm Phả phấn khởi trước những kết quả đạt được của thành phố và nội dung được HĐND thành phố dự kiến đưa vào xem xét, quyết nghị tại kỳ họp cuối năm, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, được cử tri, nhân dân quan tâm, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội.

Cử tri phường Cẩm Phả trình bày kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Cẩm Phả đề nghị đại biểu HĐND thành phố thực hiện đánh giá, giám sát đối với hoạt động của cán bộ thôn, khu dân cư, từ đó có lộ trình quan tâm hơn đối với đội ngũ cán bộ này; nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh mở rộng chính sách sử dụng xe buýt miễn phí cho học sinh trên địa bàn; dành nguồn lực thỏa đáng triển khai đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các tuyến phố; ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các thôn, khu phố đầu tư trang bị thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động; kiến nghị ngành Thuế rà soát, đồng bộ dữ liệu trong thu nộp thuế; kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn thủ tục cấp diện tích mặt biển trong nuôi trồng thủy sản đảm bảo nhanh, gọn, thuận lợi...

Đại diện Thuế thành phố trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri phường Cẩm Phả.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, thay mặt Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố tiếp thu những kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; chỉ đạo các sở, ngành trao đổi, giải đáp thỏa đáng các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng chí đề nghị UBND phường cần chủ động phối hợp với các sở, ngành để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, giải quyết nhu cầu chính đáng của nhân dân, cử tri.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Cẩm Phả.

Về những kiến nghị liên quan đến Nghị quyết số 27/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 25/8/2026 của HĐND tỉnh (nay là HĐND thành phố), đồng chí cho biết sẽ giao các Ban HĐND thành phố thực hiện giám sát việc thực hiện, từ đó đánh giá một cách toàn diện, nếu thấy cần thiết thì đề xuất điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ, thụ hưởng tùy theo điều kiện thực tế.