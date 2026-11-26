Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong giai đoạn mới

Sáng 26/11, Thường trực HĐND TP Quảng Ninh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2026 để đánh giá kết quả công tác năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì phiên họp.

Năm 2026, trong bối cảnh chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi từ HĐND tỉnh sang HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động của cơ quan dân cử liên tục, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu kết luận phiên họp.

Trong năm, HĐND thành phố đã ban hành 93 nghị quyết, trong đó có 34 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật; riêng từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay ban hành 84 nghị quyết. Nội dung các nghị quyết bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương, Thành ủy và yêu cầu thực tiễn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đặc biệt, trong năm, HĐND đã ban hành 23 nghị quyết trực tiếp triển khai các nghị quyết chiến lược, trụ cột của Bộ Chính trị.

Hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. HĐND, Thường trực và các ban HĐND thành phố đã hoàn thành 5 cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri được tăng cường. Qua giám sát 31 kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 và các kỳ họp trước, đến ngày 9/11, có 19 kiến nghị đã được giải quyết, 12 kiến nghị đang tiếp tục được xử lý.

Đối với công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động triển khai từ sớm, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ thành phố và các cơ quan liên quan thống nhất dự kiến trình kỳ họp xem xét 17 báo cáo và 29 nội dung theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND thành phố. Trọng tâm là kế hoạch tài chính 5 năm 2026-2030; dự toán, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố cũng cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ, chương trình giám sát năm 2027; lựa chọn vấn đề chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố được triển khai giữa hai kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, những kết quả đạt được của các ban, tổ đại biểu HĐND thành phố và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tiếp thu các ý kiến tại phiên họp; tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện kết quả công tác, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm, trên cơ sở đó xây dựng chương trình công tác năm 2027 bảo đảm khoa học, sát thực tiễn, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đồng thời, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và thành phố để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2027 đạt tối thiểu 12%; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, trong đó có nội dung tổ chức các kỳ họp, nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết; chủ động phát hiện ra những điểm nghẽn, qua đó phối hợp với UBND thành phố tháo gỡ những điểm nghẽn.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, trong đó phải bám sát vào những định hướng trọng tâm của Ban Thường vụ Thành ủy, đảm bảo thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là liên quan đến các thể chế, cơ chế, chính sách. Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo các ban rà soát, xem xét tổng thể các nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù do HĐND thành phố đã ban hành, đề xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ những chính sách không còn phù hợp với thực tiễn; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, trong đó tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả đề án vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu HĐND, cán bộ tham mưu, giúp việc của HĐND thành phố để đảm bảo cán bộ phải đủ bản lĩnh, năng lực, uy tín và tính chuyên nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, phát biểu tại phiên họp.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của hoạt động dân nguyện, thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong xã hội; tiếp tục quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo, rà soát để ban hành quy định về phân loại xử lý đơn thư của công dân; duy trì giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND thành phố với các tổ đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND cấp xã; duy trì chặt chẽ mối quan hệ công việc với Đoàn ĐBQH, MTTQ, UBND và các cơ quan có liên quan.

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt thực hiện kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND thành phố và xây dựng chương trình công tác năm 2027; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Đồng chí đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp, bảo đảm chất lượng, tiến độ và đúng quy định pháp luật. Các ban HĐND thành phố chủ động nghiên cứu, khảo sát thực tế, nâng cao chất lượng thẩm tra, thể hiện rõ chính kiến, nhất là đối với những cơ chế, chính sách có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị lựa chọn nội dung chất vấn, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, được cử tri và nhân dân quan tâm; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của cử tri còn tồn đọng, kéo dài; làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau các kỳ họp, đảm bảo các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.