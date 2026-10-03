Đoàn ĐBQH thành phố tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 3/10, Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 72 điểm cầu trên địa bàn thành phố, với tổng số trên 10.000 cử tri tham dự. Dự hội nghị có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH thành phố đã thông tin khái quát đến cử tri dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 20/10-30/11 và được chia làm 2 đợt. Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 44 dự án, cho ý kiến 1 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đoàn ĐBQH thành phố cũng đã thông tin kết quả giải quyết kiến nghị cử tri Quảng Ninh gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe thông tin về Kỳ họp, đã có nhiều ý kiến của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH thành phố với các nội dung, như: Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo kiểm soát giá cả các mặt hàng tiêu dùng của người dân; rà soát đồng bộ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP và các văn bản liên quan cho phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp; Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan, theo hướng đơn giản hóa hoặc miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với cá nhân nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ, diện tích không quá 5ha nhằm giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho người dân ổn định sinh kế; Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo rà soát, hoàn thiện chính sách bồi thường, GPMB thu hồi đất phục vụ dự án theo hướng thống nhất, công bằng hơn đối với đất nông nghiệp giao và cho thuê.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cùng với đó, các đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá và nghiên cứu nâng mức phụ cấp, hỗ trợ kinh phí hoạt động và chế độ kiêm nhiệm đối với đội ngũ cán bộ thôn phù hợp hơn với đặc thù địa bàn, tạo điều kiện để đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận yên tâm công tác, gắn bó với cơ sở và thực hiện tốt nhiệm vụ; kiến nghị bộ, ngành liên quan tăng cường quản lý, xử lý nghiêm tình trạng quảng cáo gian dối, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trên môi trường mạng; đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng...

Đoàn ĐBQH thành phố tập trung lắng nghe ý kiến cử tri tại hội nghị.

Cử tri trình bày ý kiến tại hội nghị.

Với những ý kiến của cử tri tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền trả lời, giải quyết của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, chúc mừng Quảng Ninh trở thành thành phố và đứng đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng; thông tin, làm rõ một số kết quả đạt được trên một số lĩnh vực và định hướng kinh tế vĩ mô trong thời gian tới, tạo sự ổn định cho người dân và doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH thành phố.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ, toàn diện các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Nhấn mạnh Quảng Ninh đang bước vào chặng đường phát triển mới, đồng chí Quản Minh Cường khẳng định Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh; phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử, làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, phản ánh đầy đủ tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến nghị trường.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chụp ảnh lưu niệm cùng cử tri là cựu chiến binh bên lề hội nghị.

Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, hành động quyết liệt, hiệu quả, cùng chung sức giữ vững đà phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.