Lãnh đạo HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Bình Khê

Chiều 16/11, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đã tiếp xúc cử tri tại phường Bình Khê trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố; tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027. Cử tri cũng được thông tin về kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị gửi tới kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Cử tri phường Bình Khê đề xuất ý kiến.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, an ninh, trật tự và những vấn đề thiết thực gắn với đời sống nhân dân như: Nâng mức hỗ trợ, bổ sung chế độ cho người hoạt động ở khu phố; rà soát mức kinh phí hoạt động của khu phố; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội Người cao tuổi; xem xét khôi phục quỹ chăm sóc người cao tuổi... Các ý kiến đều thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và kỳ vọng của cử tri đối với sự phát triển của thành phố và địa phương trong thời gian tới. Các đại biểu đã tiếp thu, trực tiếp trao đổi, giải trình và làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, bày tỏ sự trân trọng trước những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, đồng thời phản ánh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố, qua đó phát huy vai trò cầu nối giữa đại biểu với cử tri, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp và xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.