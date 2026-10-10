Florida ghi nhận đợt bùng phát sốt xuất huyết lớn nhất tại một bang của Mỹ trong nhiều thập kỷ

Florida đang ghi nhận đợt bùng phát sốt xuất huyết lớn nhất tại một bang của Mỹ trong nhiều thập kỷ, với gần 300 ca lây nhiễm tại địa phương được ghi nhận từ đầu năm đến nay. Phần lớn các ca bệnh tập trung tại thành phố Tampa, hạt Hillsborough.

Theo giới chức y tế, số ca mắc tại Florida đã vượt số ca trong đợt bùng phát ở Hawaii năm 2015-2016, khi bang này ghi nhận 264 ca lây nhiễm tại địa phương trong vòng 6 tháng. Trước đó, năm 2023 là thời điểm Florida ghi nhận số ca mắc cao nhất, với gần 200 trường hợp. Đến tuần trước, số ca lây nhiễm tại địa phương đã vượt số ca liên quan đến du lịch.

Chính quyền Hillsborough và các hạt lân cận đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Các đội ứng phó đang phun thuốc diệt muỗi cả ngày lẫn đêm, đồng thời kiểm tra những khu vực có nước đọng để ngăn muỗi sinh sản.

Sốt xuất huyết là bệnh do virus lây truyền qua muỗi. Người nhiễm bệnh có thể không xuất hiện triệu chứng, nhưng một số trường hợp bị sốt, có triệu chứng giống cúm và đau nhức dữ dội. Bệnh nặng có thể gây xuất huyết, sốc và tử vong. Florida đã ghi nhận một ca tử vong do sốt xuất huyết vào ngày 4/9/2026.

Các chuyên gia cho rằng đợt bùng phát tại Tampa có thể liên quan một phần đến hoạt động đi lại của người dân, trong bối cảnh Florida đón nhiều du khách từ Puerto Rico và những khu vực có dịch. Biến đổi khí hậu cũng góp phần mở rộng phạm vi sinh sống của muỗi truyền bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 2,2 triệu ca nhiễm và gần 1.200 ca tử vong do sốt xuất huyết đã được ghi nhận trên toàn thế giới trong năm nay.

Để phòng bệnh, các chuyên gia khuyến cáo người dân sử dụng thuốc chống muỗi được cấp phép, mặc quần áo dài tay để che chắn da, hạn chế muỗi đốt và loại bỏ nước đọng quanh nhà. Các chuyên gia cảnh báo điều kiện khí hậu thuận lợi cho muỗi phát triển có thể khiến các đợt bùng phát sốt xuất huyết tại địa phương xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai.