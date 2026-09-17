WHO ghi nhận "dấu hiệu đáng mừng" trong cuộc chiến chống Ebola tại Congo

Ngày 16/9, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã xuất hiện những tín hiệu khả quan trong nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát Ebola do virus Bundibugyo gây ra tại tỉnh Ituri, miền Đông Congo. Tuy nhiên, ông cảnh báo tình hình hiện nay giống như “nhiều ổ dịch bùng phát ở nhiều nơi”.

Gédéon Banga Ngbape (trái), nhân viên giám sát dịch tễ Ebola, thực hiện truy vết tiếp xúc tại Nizi, tỉnh Ituri, miền Đông Congo, ngày 14/8/2026. Ảnh: AP

Phát biểu trước các phóng viên tại trụ sở chính của WHO ở Geneva, ông Tedros cho biết: "Chúng ta hiện bắt đầu thấy những dấu hiệu đáng mừng rằng chúng ta đang chiếm ưu thế. Tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Ituri, tốc độ lây truyền đang chậm lại”.

Ông cho biết tỉnh Nam Kivu chưa ghi nhận ca mắc mới nào kể từ tháng 5.

"Nhưng xin đừng lầm tưởng, dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng và tiếp tục cướp đi sinh mạng," ông Tedros nói. Hơn 7.200 ca mắc và hơn 3.500 ca tử vong đã được ghi nhận tại bảy tỉnh.

Tại Bắc Kivu, "số ca mắc đang tăng lên nhanh chóng”. Số ca mắc hàng tuần đã tăng gần gấp đôi trong hai tuần qua, từ khoảng 100 lên hơn 200 ca. "Khu vực này rộng lớn đến mức khó có thể coi đây là một dịch bệnh đơn lẻ. Đây là nhiều ổ dịch bùng phát ở nhiều nơi".

Maria Van Kerkhove, Giám đốc phụ trách quản lý dịch bệnh và đại dịch của WHO, chia sẻ: "Chúng ta có quyền hy vọng một cách có chừng mực trước những chuyển biến hiện tại, nhưng cũng cần nhìn nhận thực tế về chặng đường dài phía trước. Đánh giá xu hướng dịch bệnh là một quá trình cần có thời gian”.

Tuần trước, các quan chức tại Congo cho biết đợt bùng phát dịch bệnh có tốc độ lây lan nhanh nhất thế giới từng được ghi nhận nay đã lan ra 7 tỉnh tại quốc gia châu Phi này, và vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.