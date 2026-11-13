Gần 10.000 người dự kiến cùng đón bình minh trên đỉnh Yên Tử

Dự kiến sẽ có khoảng gần 10.000 người dân, Phật tử và du khách cùng tham gia hành trình leo núi, chào cờ, hát Quốc ca và đón bình minh trên đỉnh Chùa Đồng vào sáng 6/12/2026. Sự kiện được phường Yên Tử tổ chức nhằm tạo điểm nhấn cho mùa du lịch cuối năm, đồng thời quảng bá giá trị văn hóa, tâm linh của Di sản thế giới Yên Tử.

Hành trình leo núi, chào cờ, hát Quốc ca và đón bình minh sẽ bắt đầu từ 3h sáng, dự kiến kéo dài đến 6h30. Người tham gia sẽ di chuyển theo tuyến hành hương, lần lượt chinh phục đỉnh Chùa Đồng ở độ cao 1.068m. Sau hành trình leo núi trong đêm, khoảnh khắc bình minh trên đỉnh Yên Tử sẽ là thời điểm diễn ra nghi thức chào cờ và hát Quốc ca với sự tham gia của đông đảo người dân, Phật tử và du khách.

Với quy mô dự kiến khoảng 10.000 người, chương trình “Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng” được kỳ vọng tạo sức lan tỏa, trở thành hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử đến với du khách trong nước và quốc tế.

Dự kiến sẽ có khoảng gần 10.000 người dân, Phật tử và du khách cùng tham gia hành trình leo núi, chào cờ, hát Quốc ca và đón bình minh trên đỉnh Chùa Đồng vào sáng 6/12.

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện “Yên Tử – Sắc thu thiền định 2026”, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 718 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Đặc biệt trong dịp này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham gia các hoạt động tại di tích, đơn vị vận hành cáp treo Yên Tử sẽ miễn phí dịch vụ cáp treo trong ngày 24/11/2026.

Chuỗi sự kiện “Yên Tử – Sắc thu thiền định 2026” hướng tới quảng bá giá trị di sản, thu hút du khách trong mùa du lịch thu đông.

Cùng với chương trình trên, phường Yên Tử tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: Chung kết cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử” năm 2026; Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon với chủ đề “Chạm vào di sản”; Giải đua xe đạp “Về miền Di sản” lần thứ II và các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ tại cộng đồng.

13 thí sinh được lựa chọn tham gia vòng chung kết Cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử” năm 2026, diễn ra ngày 15/11 tại sân đình Làng Nương, Yên Tử.

Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon với chủ đề “Chạm vào di sản” sẽ được diễn ra vào ngày 28 - 29/11.

Giải đua xe đạp “Về miền Di sản” lần thứ II sẽ được khai mạc ngày 6/12.

Các hoạt động được tổ chức trong thời điểm lượng khách đến Yên Tử tiếp tục tăng. Tính đến hết tháng 10/2026, địa phương đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch ước đạt trên 4.400 tỷ đồng. Trong hai tháng cuối năm, phường Yên Tử phấn đấu thu hút thêm ít nhất 140.000 lượt khách, hoàn thành mục tiêu đón trên 2,3 triệu lượt khách trong năm 2026.