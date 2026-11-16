Ấn tượng Chung kết Cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử”

Tối 15/11, tại Yên Tử, UBND phường tổ chức Đêm Chung kết Cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử” năm 2026. Cuộc thi là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi sự kiện “Yên Tử – Sắc thu thiền định” năm 2026, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 718 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (01/11 năm Bính Ngọ).

Dự chương trình có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, lãnh đạo các phường lân cận, lãnh đạo phường Yên Tử và đông đảo nhân dân, học sinh, du khách.

Đông đảo đại biểu và khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh tranh tài tại Đêm Chung kết Cuộc thi.

Tiếp nối dấu mốc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (ngày 12/7/2025), cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử” năm 2026 nhằm tìm kiếm những “Đại sứ Di sản” có kiến thức, bản lĩnh và khả năng truyền cảm hứng, góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Trước đó, vòng sơ khảo đã thu hút sự tham gia sôi nổi của 33 thí sinh. Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã lựa chọn 13 thí sinh xuất sắc nhất bước vào Đêm Chung kết. Các thí sinh có độ tuổi và lĩnh vực công tác, học tập đa dạng, từ học sinh THCS, THPT, sinh viên Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đến đội ngũ cán bộ, nhân viên đang trực tiếp làm công tác bảo tồn, dịch vụ du lịch tại Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long – Yên Tử và Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm.

Lãnh đạo phường Yên Tử tặng hoa chúc mừng 13 thí sinh xuất sắc bước vào Vòng Chung kết Cuộc thi.

Tại đêm Chung kết, 13 thí sinh lần lượt trải qua hai phần thi gồm: “Tỏa sáng cùng Di sản” và “Đại sứ Di sản”. Ở phần thi “Tỏa sáng cùng Di sản”, các thí sinh đã mang đến những bài thuyết minh giàu cảm xúc về cuộc đời, tư tưởng “Cư trần lạc đạo” của Phật hoàng Trần Nhân Tông và giá trị nổi bật toàn cầu của Yên Tử. Đồng thời, tạo điểm nhấn ấn tượng qua những bộ trang phục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: Trang phục truyền thống đồng bào Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử, Việt phục thời Lý – Trần và tà áo dài cách điệu lấy cảm hứng từ non thiêng.

Các thí sinh tự tin thể hiện kiến thức lịch sử, văn hóa kết hợp trình diễn trang phục truyền thống đặc sắc trong phần thi “Tỏa sáng cùng Di sản”.

Bước sang phần thi “Đại sứ Di sản”, các thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên và trực tiếp xử lý các tình huống thực tế đặt ra trong hoạt động du lịch, bảo tồn di sản như: Ứng xử văn minh tại không gian tâm linh, bảo vệ cảnh quan môi trường, giải đáp thắc mắc của du khách quốc tế hay cách thức lan tỏa giá trị di sản đến thế hệ trẻ trên không gian mạng.

Thí sinh thể hiện bản lĩnh, sự nhạy bén trong phần thi ứng xử “Đại sứ Di sản”.

Chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành phần thi, thí sinh Trần Thanh Thiên An (Trường Đại học Hạ Long) cho biết: Cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc đánh thức những giá trị di sản trầm tích bao đời và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh non thiêng Yên Tử đến với cộng đồng, du khách trong nước và quốc tế. Qua cuộc thi, em muốn gửi gắm thông điệp về ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ về việc gìn giữ, lan truyền những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu và sáng tạo những cách làm mới, góp phần phát triển du lịch bền vững, đưa Di sản thế giới Yên Tử ngày càng vươn xa.

Kết thúc đêm tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Trần Thanh Thiên An (Trường Đại học Hạ Long) với phần thể hiện xuất sắc qua chủ đề “Yên Tử – hào khí non thiêng, tầm vóc thời đại”; đồng thời trao các giải Nhì, Ba, Khuyến khích và giải phụ cho các thí sinh xuất sắc khác.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và phường Yên Tử trao giải Nhất cho thí sinh Trần Thanh Thiên An (Trường Đại học Hạ Long),

Thành công của cuộc thi không chỉ phát hiện, bồi dưỡng lực lượng thuyết minh viên, hướng dẫn viên tâm huyết, am hiểu văn hóa – lịch sử địa phương, mà còn biến mỗi người dân, mỗi bạn trẻ trở thành một nhịp cầu kết nối, lan tỏa vẻ đẹp và sức sống trường tồn của Di sản thế giới Yên Tử trong lòng du khách muôn phương.