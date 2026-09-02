Đón Quốc khánh giữa bình minh Yên Tử

Giữa không gian linh thiêng của chùa Đồng trong buổi sớm 2/9, tiếng Quốc ca vang lên giữa núi rừng, lá cờ đỏ sao vàng nổi bật trong ánh bình minh, hòa cùng lời cầu nguyện Quốc thái dân an, tạo nên một khoảnh khắc vừa trang nghiêm, vừa đầy tự hào. Chương trình ý nghĩa này do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh tổ chức chào mừng Quốc khánh 2/9 và chào mừng thành phố Quảng Ninh, thu hút hơn 4.000 người tham dự.
Với nhiều phật tử, du khách, đặc biệt là những người trẻ, được đứng trên đỉnh thiêng Yên Tử trong ngày Quốc khánh, hướng về Quốc kỳ và cất cao lời hát Quốc ca sau hành trình xuyên đêm là một trải nghiệm đặc biệt, gợi lên tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.
Trước đó, từ 0 giờ, hàng nghìn phật tử và du khách đã bắt đầu hành trình chinh phục Yên Tử, nối nhau vượt những cung đường, bậc đá trong đêm để lên chùa Đồng đón bình minh. Sau lễ chào cờ, hát Quốc ca, đoàn tiếp tục thực hiện nghi thức cầu nguyện Quốc thái dân an, rồi dâng hương, rước Quốc kỳ tại Bảo tượng Phật Hoàng ở khu vực An Kỳ Sinh.
Hành trình “Rạng rỡ Việt Nam” vì thế không chỉ là cuộc thử sức, rèn luyện sức bền, mà còn là một cách đón Quốc khánh giàu cảm xúc, nơi tinh thần tuổi trẻ, trải nghiệm văn hóa - tâm linh và lòng tự hào dân tộc cùng hội tụ trên đỉnh thiêng Yên Tử.