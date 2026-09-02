Đón Quốc khánh giữa bình minh Yên Tử

Giữa không gian linh thiêng của chùa Đồng trong buổi sớm 2/9, tiếng Quốc ca vang lên giữa núi rừng, lá cờ đỏ sao vàng nổi bật trong ánh bình minh, hòa cùng lời cầu nguyện Quốc thái dân an, tạo nên một khoảnh khắc vừa trang nghiêm, vừa đầy tự hào. Chương trình ý nghĩa này do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh tổ chức chào mừng Quốc khánh 2/9 và chào mừng thành phố Quảng Ninh, thu hút hơn 4.000 người tham dự.

Với nhiều phật tử, du khách, đặc biệt là những người trẻ, được đứng trên đỉnh thiêng Yên Tử trong ngày Quốc khánh, hướng về Quốc kỳ và cất cao lời hát Quốc ca sau hành trình xuyên đêm là một trải nghiệm đặc biệt, gợi lên tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Trước đó, từ 0 giờ, hàng nghìn phật tử và du khách đã bắt đầu hành trình chinh phục Yên Tử, nối nhau vượt những cung đường, bậc đá trong đêm để lên chùa Đồng đón bình minh. Sau lễ chào cờ, hát Quốc ca, đoàn tiếp tục thực hiện nghi thức cầu nguyện Quốc thái dân an, rồi dâng hương, rước Quốc kỳ tại Bảo tượng Phật Hoàng ở khu vực An Kỳ Sinh.

Hành trình “Rạng rỡ Việt Nam” vì thế không chỉ là cuộc thử sức, rèn luyện sức bền, mà còn là một cách đón Quốc khánh giàu cảm xúc, nơi tinh thần tuổi trẻ, trải nghiệm văn hóa - tâm linh và lòng tự hào dân tộc cùng hội tụ trên đỉnh thiêng Yên Tử.

Dù 6h sáng 2/9 nghi thức chào cờ mới bắt đầu, nhưng khi mặt trời chưa ló rạng, đỉnh non thiêng Yên Tử đã ngập tràn sắc đỏ của trang phục, cờ đỏ sao vàng, sẵn sàng cho buổi lễ đặc biệt.

Các bạn trẻ có mặt từ sớm, thể hiện tình yêu nước, giương cao cờ đỏ sao vàng.

Để có mặt ở đỉnh non thiêng 1.068m, các bạn trẻ đã phải chuẩn bị từ 23h ngày 1/9 và bắt đầu hành trình từ rạng sáng ngày 2/9.

Đường lên chùa Hoa Yên lúc 2-3h đêm nhộn nhịp những bước chân và sắc màu Quốc kỳ.

Không quản ngại khó khăn, các bạn trẻ chinh phục hàng ngàn bậc đá để tới đỉnh non thiêng tham gia lễ chào cờ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Trước thời điểm hát Quốc ca, đỉnh chùa Đồng đã có hàng nghìn người tập trung. Sắc cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ cả không gian.

Không khí linh thiêng với tiếng Quốc ca hùng tráng trên đỉnh thiêng Yên Tử.

Sau đó, Đại đức Thích Khai Từ, Ủy viên TT Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam TP Quảng Ninh (đứng giữa) làm lễ cầu quốc thái dân an trên đỉnh non thiêng.

Các bạn trẻ hăng hái chinh phục đỉnh non thiêng với lá cờ tung bay trên tay.

Cả gia đình có một ngày ý nghĩa cùng đón Quốc khánh ở chùa Đồng trong không khí mát lành của mùa thu lịch sử.

Niềm vui, sự tự hào khi được đón Quốc khánh ở một địa điểm, không gian đặc biệt.

Niềm vui của du khách khi được tham gia lễ chào cờ, cầu quốc thái dân an, đồng thời chinh phục một kỷ lục leo núi mới cho bản thân mình.

Rạng rỡ niềm tự hào: Tôi yêu Tổ quốc tôi.

Các đoàn viên thanh niên, người dân và du khách còn tạo được không khí rộn ràng với lễ rước cờ đỏ sao vàng tại Bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở khu vực An Kỳ Sinh.