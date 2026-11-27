Chính thức mở đăng ký tham gia chương trình “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng”

Chương trình “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng – Tự hào Việt Nam” đã chính thức mở cổng đăng ký tham gia sự kiện. Chương trình do phường Yên Tử phối hợp với Công ty CP Phát triển Tùng Lâm tổ chức, diễn ra từ 5h30 đến 7h30 ngày 6/12/2026 tại Khu di tích - danh thắng Yên Tử.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam trên đỉnh chùa Đồng, ở độ cao 1.068m so với mực nước biển. Trong không gian núi non hùng vĩ, giữa thời khắc bình minh, hàng nghìn người dân và du khách sẽ cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc. Ban Tổ chức khuyến khích người tham gia mặc áo đỏ sao vàng hoặc mang theo cờ Tổ quốc.

Hoạt động chào cờ, hát Quốc ca trên đỉnh chùa Đồng là điểm nhấn của chương trình “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng – Tự hào Việt Nam”, dự kiến thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.

Bên cạnh nghi thức chào cờ, chương trình còn có các hoạt động ngắm bình minh, thiền trà và thưởng thức nghệ thuật. Công ty CP Phát triển Tùng Lâm hỗ trợ giảm 50% giá vé cáp treo cho người tham gia; đồng thời mở cửa đón khách trải nghiệm cáp treo từ 3h30 sáng cùng ngày.

Người dân và du khách có thể đăng ký tham gia chương trình thông qua mã QR do Ban Tổ chức công bố.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động “Yên Tử – Sắc thu thiền định 2026”, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 718 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308–2026), góp phần quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử.