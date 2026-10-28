Gắn biển công trình hệ thống tời cáp treo chở người của Công ty CP Than Núi Béo

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2026), chiều 28/10, Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Núi Béo – Vinacomin tổ chức lễ gắn biển công trình thanh niên cấp thành phố đối với hệ thống tời cáp treo chở người lò thượng thông gió mức -340/-460.

Các đại biểu gắn biển công trình hệ thống tời cáp treo chở người.

Công trình hệ thống tời cáp treo chở người triển khai tại lò thượng thông gió mức -340/-460, khu III vỉa 7, với tổng giá trị thực hiện 5,6 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 7/2026, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 10/2026. Công trình có chiều dài 350m với năng lực vận chuyển 300 người/giờ.

Lãnh đạo Thành Đoàn tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Núi Béo.

Hệ thống tời cáp treo chở người lò thượng thông gió mức -340/-460 là công trình trọng điểm, có ý nghĩa thiết thực trong việc chăm lo đời sống người lao động, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Than Núi Béo trong tham gia thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Công trình góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa trong khai thác than hầm lò, giúp người lao động di chuyển thuận tiện, giảm sức lao động, tiết kiệm thời gian đi lại, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất.

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh tặng hoa và phần thưởng chúc mừng Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Núi Béo.

Hệ thống tời cáp treo chở người lò thượng thông gió mức -340/-460 được gắn biển công trình thanh niên cấp thành phố là sự ghi nhận đối với những đóng góp, sáng tạo của tuổi trẻ Than Núi Béo, thiết thực chào mừng 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, hưởng ứng phong trào thi đua 90 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý IV và cả năm 2026 của đơn vị và TKV.