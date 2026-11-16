Gắn kết lòng dân, vun đắp khối đại đoàn kết

Phát huy vai trò “đội quân công tác”, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Quảng Ninh đang tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Tháng 9 vừa qua, Bộ CHQS thành phố phối hợp với xã Bình Liêu tổ chức chương trình tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS với nhiều hoạt động thiết thực. Tại nhà văn hóa thôn Nà Ếch và nhà văn hóa xã Bình Liêu, những nội dung về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền thống đoàn kết các dân tộc và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới được chuyển tải đến người dân. Chương trình còn kết hợp giao lưu văn nghệ, chiếu phim phục vụ nhân dân, tạo không khí gần gũi, góp phần thu hút đồng bào tham gia.

Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, tặng quà gia đình chính sách.

Điểm đáng chú ý là nội dung tuyên truyền được xây dựng phù hợp với đặc điểm địa bàn, phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào. Cùng với đội ngũ báo cáo viên quân đội, cán bộ địa phương và người có uy tín, thông thạo tiếng dân tộc được huy động tham gia, giúp việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ.

Ông Mạ Dì Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bình Liêu, chia sẻ: “Việc phối hợp với lực lượng quân đội tổ chức các hoạt động ngay tại cơ sở giúp bà con hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách, pháp luật. Qua đó, đồng bào được trang bị thêm kiến thức để nhận diện những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, kích động chia rẽ đoàn kết dân tộc; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ quê hương”.

Với đặc thù có trên 43 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 12% dân số, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS được Bộ CHQS thành phố xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Giai đoạn 2025-2026, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

Đến nay, LLVT thành phố đã thành lập 5 tổ tuyên truyền lưu động, tư vấn pháp luật; kiện toàn 65 tổ công tác dân vận tại các cơ quan, đơn vị, trong đó có 34 tổ tại các xã, phường, đặc khu vùng đồng bào DTTS. Các tổ công tác phát huy vai trò nòng cốt trong nắm bắt tình hình địa bàn, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Giai đoạn 2025-2026 đã tổ chức tuyên truyền tại 32 địa điểm thuộc khu vực biên giới, vùng đồng bào DTTS và địa bàn đặc biệt khó khăn. Riêng 6 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nội dung Đề án 57 thu hút hơn 1.100 lượt người tham gia. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên truyền pháp luật tại các khu vực Hoành Mô, Móng Cái, Cô Tô, Quảng Đức, thu hút hơn 900 lượt người. Cùng với đó, 1.500 tờ rơi, 500 tờ gấp và 150 pano, áp phích, bảng ảnh tuyên truyền được đưa về cơ sở.

Ban CHQS xã Hoành Mô phối hợp với Lữ đoàn 513 tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện quy định pháp luật.

Không chỉ chú trọng tuyên truyền trực tiếp, LLVT thành phố còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát huy hiệu quả các nền tảng mạng xã hội. Các cơ quan, đơn vị đã đăng tải hơn 200 tin, bài, video, clip ngắn, đạt 35.000 lượt chia sẻ; đồng thời phối hợp đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, góp phần lan tỏa thông tin tích cực đến nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Bộ CHQS thành phố đã phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Dao Thanh Phán cho 50 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 200 cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, mô hình “Khéo trong vận động đồng bào DTTS đấu tranh chống hủ tục mê tín, dị đoan” của Ban CHQS xã Bình Liêu được lựa chọn làm mô hình điểm để nhân rộng trên địa bàn vùng đồng bào DTTS.

Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cho biết: “Chúng tôi xác định việc thực hiện Đề án 57 phải gắn với nhiệm vụ công tác dân vận thường xuyên của LLVT. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền theo hướng sát địa bàn, sát đối tượng; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, đồng thời kết hợp tuyên truyền với các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, củng cố niềm tin, sự đồng thuận và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc”.