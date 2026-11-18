Lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng

Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống quý báu, mà còn là nguồn lực quan trọng tạo nên sức mạnh phát triển của Quảng Ninh. Với vai trò nòng cốt của MTTQ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các phong trào, cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, khơi dậy trách nhiệm, sự đồng thuận và sức sáng tạo trong mỗi cộng đồng dân cư.

﻿Người dân xã Kỳ Thượng tham gia các trò chơi dân gian tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Gắn kết cộng đồng từ những việc làm thiết thực

Tại khu phố Hồng Gai 2, phường Hồng Gai, tinh thần đại đoàn kết toàn dân được thể hiện rõ qua cách người dân chung tay chỉnh trang đô thị, xây dựng hạ tầng và chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2025 đến nay, nhân dân khu phố đã đóng góp 2,8 tỷ đồng cải tạo, mở rộng, nâng cấp 9 công trình hạ tầng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Riêng tuyến đường Ba Đèo dài hơn 650m đã huy động được gần 540 triệu đồng vốn đối ứng từ nhân dân.

Chi bộ, Ban công tác Mặt trận khu phố Hồng Gai 2, phường Hồng Gai tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Không dừng lại ở việc đóng góp xây dựng hạ tầng, người dân còn chung tay chăm lo an sinh xã hội. Nhân dân khu phố đã ủng hộ gần 300 triệu đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 5 hộ gia đình đặc biệt khó khăn, thăm hỏi người già neo đơn và giúp đỡ những trường hợp gặp rủi ro đột xuất.

Gia đình bà Phạm Thị Phượng (SN 1965) trú tại tổ 1, khu phố Hồng Gai 2, là một trong những trường hợp được cộng đồng quan tâm. Hoàn cảnh gia đình bà Phượng đặc biệt khó khăn, hai vợ chồng không có việc làm và thu nhập ổn định, lại phải nuôi cháu nhỏ sau khi con cái ly hôn. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Ban công tác Mặt trận cùng Chi bộ khu phố đã vận động, hỗ trợ 70 triệu đồng để gia đình bà Phượng xây dựng ngôi nhà mới. Cán bộ khu phố còn giúp làm thủ tục khai sinh cho cháu nhỏ, tạo điều kiện để cháu được đến trường.

Bộ mặt đô thị khu vực trung tâm phường Quang Hanh ngày càng hiện đại, đồng bộ, sầm uất, mang dáng dấp của một trục kết nối liên vùng sôi động, phát triển.

Còn tại khu phố 17, phường Quang Hanh, phong trào xây dựng "Khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” cũng được người dân hưởng ứng bằng những hành động cụ thể. Trong 2 năm gần đây, nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 1 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ngõ; lắp đặt 19 mắt camera an ninh tại những vị trí trọng yếu và trang bị thêm cơ sở vật chất cho nhà văn hóa khu phố. Các hoạt động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà ở dột nát, thu gom rác thải, xây dựng tuyến đường hoa, hòa giải ở cơ sở được duy trì thường xuyên.

Chị Bùi Thị Huế, trú tại tổ 7, khu phố 17, chia sẻ: Từ khi MTTQ phường phát động và nhân rộng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, nhân dân đã nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, không vứt rác bừa bãi, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, tham gia phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", trồng thêm hoa, cây cảnh trước cửa nhà để không gian sống xanh - sạch - đẹp hơn.

Tại các địa bàn miền núi như Điền Xá, sự gắn kết cộng đồng còn được thể hiện qua việc đồng bào Dao, Tày cùng gìn giữ phong tục, tập quán, tiếng nói, trang phục và các hoạt động văn hóa truyền thống; đồng thời hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Những điệu múa, tiếng khèn, trò chơi dân gian trong Ngày hội Đại đoàn kết được xã tổ chức ngày 15/11 vừa qua không chỉ tạo không khí vui tươi, mà còn góp phần trao truyền giá trị văn hóa giữa các thế hệ.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô (tổ chức ngày 15/11/2026).

Mỗi địa bàn có những điều kiện, cách làm khác nhau, nhưng đều cho thấy các phong trào thi đua, cuộc vận động ở khu dân cư đang góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết không chỉ là cùng nhau xây dựng công trình, giúp đỡ hộ khó khăn, mà còn là chủ động bảo vệ môi trường, giữ gìn ANTT, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống bình yên.

Khơi dậy sức mạnh toàn dân

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy chính quyền địa phương được sắp xếp theo mô hình mới, quy mô và đặc điểm các khu dân cư có nhiều thay đổi, yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận không chỉ là duy trì các phong trào, mà còn phải đổi mới cách thức tập hợp, vận động, tạo sự gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân.

Để phong trào có sức lan tỏa, nội dung vận động phải xuất phát từ nhu cầu và lợi ích thiết thân của người dân. MTTQ các cấp tại Quảng Ninh đang chú trọng đưa hoạt động về cơ sở, lựa chọn những vấn đề cụ thể để vận động, đồng thời tăng cường đối thoại, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cộng đồng.

Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tại phường Cẩm Phả, cuộc vận động xây dựng “Khu phố xanh, sạch, đẹp - an toàn - văn minh - trách nhiệm” được MTTQ phường phát động tháng 5/2026 đã lựa chọn những việc làm gần gũi với đời sống để triển khai. Nội dung tập trung vào thu gom pin cũ, tái chế rác thải sinh hoạt gia đình, xóa bỏ những điểm tập kết rác tự phát, trả lại không gian đi bộ an toàn, đồng thời thành lập, duy trì các tổ, đội tự quản về ANTT và PCCC.

Tiết mục trình diễn võ thuật của thanh, thiếu nhi tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026 phường Cẩm Phả.

Còn tại phường Mông Dương, việc xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng cũng trở thành điểm nhấn trong công tác vận động, tập hợp nhân dân. Cuối tháng 8/2026, phường khánh thành 2 dự án khu vui chơi, không gian sinh hoạt cộng đồng ngoài trời tại khu phố 1 và khu phố 4, với tổng mức đầu tư trên 23 tỷ đồng. Những công trình này tạo thêm địa điểm để người dân gặp gỡ, giao lưu, tập luyện thể dục thể thao và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Mông Dương, cho biết: MTTQ phường đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình, ủng hộ chủ trương xây dựng các thiết chế phục vụ cộng đồng. Người dân cũng thống nhất phương án cùng tham gia quản lý, khai thác công trình, bảo đảm sử dụng lâu dài, hiệu quả.

Người dân phường Liên Hòa dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh ở các tuyến đường khu dân cư.

Cùng với các mô hình tự quản, công tác tập hợp nhân dân còn được thực hiện thông qua việc phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín và các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng. Mỗi tổ chức lựa chọn nội dung phù hợp với đối tượng vận động: Hội CCB phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”; Đoàn Thanh niên chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; Hội LHPN quan tâm xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy vai trò phụ nữ trong cộng đồng…

Đặc biệt, ở những địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống, việc phát huy vai trò người có uy tín, gìn giữ bản sắc văn hóa và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết.

Các đoàn thể xã Đường Hoa hỗ trợ hộ cận nghèo trên địa bàn tháo dỡ nhà để xây mới theo chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại 624 thôn, bản, khu phố trên địa bàn Quảng Ninh được tổ chức đồng loạt ngày 15/11, gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tiếp tục khẳng định vai trò của cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa. Không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống, ngày hội còn tạo không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, đánh giá kết quả các phong trào thi đua, chia sẻ kinh nghiệm và bàn bạc những công việc chung. Được biết, năm 2025 toàn thành phố có 97% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 97,9% thôn, khu phố đạt danh hiệu "Thôn, khu phố văn hóa". Đến nay, 624/624 thôn, khu phố có nhà văn hóa.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra những yêu cầu mới. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn và quy mô dân cư ở nhiều nơi thay đổi; một số khu dân cư có số hộ, nhân khẩu lớn, thành phần dân cư đa dạng, đòi hỏi phương thức vận động phải linh hoạt hơn. Để khơi dậy mạnh mẽ hơn sức mạnh đại đoàn kết, trước hết cần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền, đồng thời nâng cao chất lượng phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Mỗi phong trào cần xuất phát từ thực tiễn, gắn với những vấn đề người dân quan tâm; lấy kết quả cải thiện đời sống, củng cố niềm tin và sự đồng thuận làm thước đo.

Các lực lượng Công an, Biên phòng, Đoàn Thanh niên xã Bình Liêu phối hợp tuyên truyền trực tiếp tại hộ dân về phòng, chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hoàng Giang

Cùng với đó, cần tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân được biết, được bàn, được tham gia thực hiện, giám sát và thụ hưởng. Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh và tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Có thể thấy, tinh thần đại đoàn kết tại Quảng Ninh đang được bồi đắp bằng những hành động cụ thể. Phát huy mạnh mẽ nguồn lực ấy chính là tạo nền tảng xã hội vững chắc, khơi dậy khát vọng cống hiến và sức sáng tạo trong mỗi người dân, góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.