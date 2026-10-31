Nhân rộng điển hình tiên tiến vùng dân tộc thiểu số

Từ phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhiều điển hình tiên tiến, người có uy tín vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn Quảng Ninh đã phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau nhiều năm bôn ba tìm hướng đi, năm 2018, anh Triệu Kim Phượng (SN 1988, dân tộc Dao) ở thôn Tầu Tiên, xã Ba Chẽ, đã quyết định trở về quê hương khởi nghiệp trồng rừng trên diện tích hơn 10ha do cha mẹ để lại.

Anh Triệu Kim Phượng (thôn Tầu Tiên, xã Ba Chẽ) chăm sóc vườn quế của gia đình.

Nhận thấy cây sa mộc mang lại hiệu quả kinh tế thấp và phụ thuộc lớn vào thị trường nước ngoài, anh Phượng quyết định chuyển hướng sang trồng quế. Theo anh Phượng, cây quế sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, như: Có thể thu hoạch toàn bộ từ lá, vỏ cho đến gỗ; trồng 1 lần thu hoạch 3 lần, giúp tiết kiệm chi phí tái đầu tư và góp phần bảo vệ môi trường nhờ chu kỳ sinh trưởng dài. Hơn thế, doanh thu từ cây quế đạt khoảng 600 triệu đồng/ha sau 12 năm chăm sóc, cao gấp 3-4 lần so với cây keo hay sa mộc.

Bên cạnh việc trồng rừng, anh Phượng còn mở rộng mô hình kinh doanh bằng cách cung ứng cây giống và thu mua sản phẩm quế cho bà con. Mô hình khép kín đã mang lại cho gia đình anh nguồn thu ổn định hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Từ nguồn vốn tích lũy, năm 2024, anh Phượng mạnh dạn đầu tư 500 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và mua giống nuôi hươu lấy nhung. Hiện nay, mô hình đang phát triển tốt với quy mô 9 con hươu; trong đó, nhiều con đã cho khai thác nhung, số khác chuẩn bị sinh sản để nhân rộng đàn.

Chia sẻ về dự định tương lai, anh Phượng cho biết: Ba Chẽ vẫn còn nhiều dư địa phát triển kinh tế. Thời gian tới, anh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đàn hươu, phát triển chăn nuôi gia cầm kết hợp thuê đất trồng cây gỗ lớn và cây bản địa. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh còn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để bà con trong thôn cùng học tập, phát triển kinh tế.

Bà Vũ Thị Hoài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ba Chẽ, đánh giá: Anh Triệu Kim Phượng là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế; đồng thời là người có uy tín, đóng vai trò là cầu nối vững chắc trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tại cơ sở.

Tại xã Đường Hoa, bác sĩ Phạm Ngọc Dung (SN 1984), Phó Giám đốc Trạm Y tế xã, cũng là một điển hình tiêu biểu và là người có uy tín trong vùng DTTS. Tháng 10/2022, trước yêu cầu tăng cường nhân lực cho địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, chị đã chủ động viết đơn tình nguyện về công tác tại xã Quảng Sơn (nay là xã Đường Hoa).

Bác sĩ Phạm Ngọc Dung, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Đường Hoa, hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Trên cương vị lãnh đạo Trạm, bác sĩ Dung luôn tận tụy bám sát cơ sở, chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ đó, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng đến gần hơn với người dân, nhất là những nhóm đồng bào còn nhiều khó khăn trong tiếp cận thông tin.

Sau khi xã Đường Hoa được thành lập, trên cương vị Phó Giám đốc Trạm Y tế, bác sĩ Dung đã tích cực đổi mới phương pháp làm việc theo hướng khoa học và dựa trên dữ liệu. Cách làm này không chỉ gắn kết hiệu quả giữa y tế dự phòng với khám chữa bệnh, mà còn nâng cao tính chủ động cho mạng lưới y tế cơ sở.

Nhờ đó, 9 tháng đầu năm 2026, Đường Hoa đã đạt kết quả toàn diện trong công tác y tế cộng đồng, với 100% đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng và các trường hợp rối loạn tâm thần được quản lý, điều trị; 95% người nghi ngờ mắc bệnh không lây nhiễm được phát hiện và quản lý sớm. Đặc biệt, thông qua sự kiên trì bám bản, bám dân tuyên truyền của đội ngũ y tế, tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã đã được đẩy lùi hoàn toàn.

Bà Nguyễn Thị An (thôn Trúc Bài Sơn, xã Đường Hoa) phấn khởi cho biết: Bác sĩ Dung thường xuyên đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động về hệ lụy của tảo hôn. Sự tận tâm của bác sĩ đã thay đổi nhận thức của người dân, thắt chặt tình đoàn kết và gắn kết bà con với các chủ trương y tế của địa phương.

Với khoảng 150 điển hình tiên tiến và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, Quảng Ninh đang sở hữu một nguồn lực xã hội quý giá. Dù ở bất cứ lĩnh vực nào, từ người nông dân, nhà giáo, nghệ nhân dân gian cho đến đội ngũ cán bộ, y bác sĩ… họ đều mang hết tâm huyết và uy tín để giữ vững vai trò hạt nhân trong các phong trào thi đua tại cơ sở.