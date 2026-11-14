Gắn kết người lao động từ những sân chơi bổ ích

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đang trở thành những sân chơi bổ ích, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết trong công nhân lao động. Để phong trào phát huy hiệu quả, các cấp công đoàn Quảng Ninh chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở.

Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ văn hoá cơ sở cho cán bộ công đoàn, CNLĐ nòng cốt tại cơ sở năm 2026.

Năm 2026, Công đoàn phường Quảng Yên tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa - Thể thao CNVCLĐ Quảng Ninh lần thứ XIV - Cụm Quảng Yên, thu hút 24 đoàn với gần 500 vận động viên tham gia thi đấu các môn kéo co, cầu lông và pickleball. Ngày hội tạo cơ hội để đoàn viên, người lao động giao lưu, rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các hoạt động văn hóa, thể thao cũng được nhiều công đoàn cơ sở hưởng ứng. Trong năm, có 32/49 công đoàn cơ sở trên địa bàn tổ chức hoạt động, thu hút trên 2.600 đoàn viên, người lao động tham gia, với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Công đoàn phường Quảng Yên, cho biết: “Công đoàn phường khuyến khích các công đoàn cơ sở chủ động tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện từng đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời vận động đoàn viên tham gia các cuộc thi do công đoàn cấp trên phát động. Hưởng ứng cuộc thi “Vũ điệu đoàn viên, CNVCLĐ Quảng Ninh thời đại mới”, đã có 2 tác phẩm video của Công đoàn Trường TH, THCS và THPT Yên Hưng và Công đoàn Trường Mầm non Quảng Yên gửi dự thi cấp tỉnh. Những hoạt động này tạo thêm cơ hội để đoàn viên phát huy năng khiếu, tăng cường giao lưu, gắn kết”.

Tại Công ty Tuyển than Cửa Ông, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân tham gia. Bên cạnh các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, Công ty tổ chức nhiều giải đấu bóng đá, cầu lông, bóng bàn và các chương trình giao lưu văn nghệ, tạo sân chơi bổ ích sau giờ làm việc. Đặc biệt, tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 diễn ra vào tháng 10 vừa qua, Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty đã đoạt giải Nhất khối phong trào mạnh. Kết quả này cho thấy sự phát triển của phong trào văn nghệ quần chúng, đồng thời khích lệ công nhân tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

Ông Đỗ Văn Tăng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông, cho biết: Công đoàn phối hợp với chuyên môn duy trì các câu lạc bộ, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với điều kiện sản xuất, tạo cơ hội để người lao động rèn luyện sức khỏe, phát huy năng khiếu và giao lưu giữa các bộ phận. Thông qua những hoạt động này, tinh thần đoàn kết, sự gắn bó trong tập thể được củng cố, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại doanh nghiệp.

Các cầu thủ bóng đá nữ Công ty Tuyển than Hòn Gai tham gia Đội nữ Than Khoáng sản Việt Nam.

Việc tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với đặc thù sản xuất, thời gian làm việc và nhu cầu của công nhân là yếu tố quan trọng để thu hút người lao động tham gia. Những sân chơi được duy trì thường xuyên cũng góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

Để nâng cao chất lượng phong trào, LĐLĐ thành phố Quảng Ninh quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đoàn viên nòng cốt làm công tác văn hóa tại cơ sở. Từ ngày 28/10 đến 1/11/2026, LĐLĐ thành phố tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ văn hóa cơ sở cho 75 cán bộ công đoàn và công nhân lao động. Chương trình tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể, dàn dựng chương trình nghệ thuật, hội diễn và thực hiện công tác truyền thông tại cơ sở.

Theo Đề án phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030, mục tiêu đặt ra là tổ chức 800 hoạt động gồm các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng và chương trình văn hóa, thể thao miễn phí cho CNVCLĐ trong cả giai đoạn. Cùng với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, việc mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở sẽ tạo thêm điều kiện để công nhân lao động được tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa, góp phần cải thiện đời sống tinh thần và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.