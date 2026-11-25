Phấn đấu mỗi xã, phường có mô hình văn hóa, thể thao hiệu quả

Nhà văn hóa, sân thể thao, điểm sinh hoạt cộng đồng đang ngày càng trở thành những không gian gắn kết người dân, lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở khu dân cư trên khắp địa bàn thành phố. Quảng Ninh đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030, mỗi xã, phường, đặc khu sẽ có một mô hình hay, cách làm hiệu quả để phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Mỗi buổi tối cuối tuần, chị Nguyễn Thị Huệ, khu phố 7 (phường Hạ Long), lại dành thời gian đưa con gái 4 tuổi đến vui chơi tại Khu vui chơi thể thao công cộng ngoài trời trong khuôn viên Công viên Lán Bè (phường Hồng Gai). Tại đây, nhiều thiết bị, dụng cụ vui chơi như cầu trượt, xích đu, bập bênh, các thiết bị vận động thể chất được bố trí đa dạng, tạo không gian vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ nhỏ. Trong khi con gái thỏa thích khám phá, vận động cùng các bạn, chị Huệ có thể thư giãn, gặp gỡ và trò chuyện với những người dân trong khu vực.

Trẻ em vui chơi tại Khu vui chơi thể thao công cộng ngoài trời ở Công viên Lán Bè (phường Hồng Gai).

Theo chị Huệ, không gian vui chơi công cộng này đã trở thành điểm đến quen thuộc của gia đình mỗi dịp cuối tuần. Không mất nhiều thời gian di chuyển, trẻ nhỏ có thêm không gian vận động, còn người lớn cũng có điều kiện nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc. Đặc biệt, việc được vui chơi, giao lưu cùng các bạn đồng trang lứa giúp trẻ thêm mạnh dạn, năng động và hình thành thói quen vận động từ sớm.

Không riêng gia đình chị Huệ, khu vui chơi công cộng tại Công viên Lán Bè mỗi ngày còn thu hút đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi đến vui chơi, tập luyện thể dục thể thao. Những nhóm người cao tuổi tập dưỡng sinh, người dân đi bộ, tập luyện trên các thiết bị thể thao ngoài trời, trẻ em vui đùa trong khu vui chơi... tạo nên không khí sinh hoạt cộng đồng sôi nổi. Nơi đây đang phát huy vai trò là điểm kết nối cộng đồng, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Tân Dân (xã Quảng La) chơi thể thao tại Nhà đa năng.

Những năm qua, Quảng Ninh đã quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và rèn luyện thể chất của nhân dân.

Toàn thành phố hiện có 624/624 thôn, bản, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao; 26/54 địa phương có Trung tâm Văn hóa, thể thao cấp xã. Ở cấp thành phố, nhiều công trình văn hóa, thể thao quy mô, hiện đại được đầu tư xây dựng như Bảo tàng - Thư viện thành phố, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố, Khu Liên hợp thể thao thành phố, Sân vận động Cẩm Phả, Cung Văn hóa thanh thiếu nhi, Cung Văn hóa lao động Việt - Nhật... Với cơ sở vật chất và công năng đa dạng, các công trình này là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, hội chợ và giải thể thao, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời tạo điều kiện để Quảng Ninh đăng cai các sự kiện quy mô lớn.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, đa dạng hóa hoạt động và thu hút đông đảo người dân tham gia, tháng 10/2026, UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Mỗi xã, phường, đặc khu có mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, 100% xã, phường, đặc khu phải rà soát hệ thống thiết chế hiện có, xây dựng phương án khai thác phù hợp và đăng ký ít nhất một mô hình cụ thể. Phấn đấu đến năm 2030, mỗi địa phương có ít nhất một mô hình được triển khai thực tế, duy trì ổn định, mang lại hiệu quả thiết thực và có kết quả được kiểm chứng.

Nhà trưng bày không gian văn hóa đồng bào dân tộc Dao Thanh Y tại khu phố Khe Sú, phường Yên Tử.

Đáng chú ý, kế hoạch định hướng nhiều mô hình thiết thực như “Nhà văn hóa mở - điểm sinh hoạt cộng đồng đa chức năng”, “Điểm văn hóa - thể thao liên thế hệ”, “Thư viện mở, không gian đọc linh hoạt và tủ sách cộng đồng”, “Sân chơi, bãi tập cộng đồng an toàn, xanh, thân thiện”, “Câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở tự quản”... Các mô hình được lựa chọn trên cơ sở điều kiện thực tế, nhu cầu của người dân và ưu tiên khai thác hiệu quả những thiết chế hiện có, tránh đầu tư dàn trải, hình thức.

Cùng với đó, thành phố chú trọng đổi mới phương thức quản lý theo hướng Nhà nước tạo điều kiện, hướng dẫn, giám sát; cộng đồng dân cư chủ động tham gia tổ chức hoạt động và sử dụng thiết chế. Việc huy động các câu lạc bộ, đoàn thể, nghệ nhân, huấn luyện viên, tình nguyện viên và nguồn lực xã hội hóa được khuyến khích nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, đa dạng nội dung phục vụ.