Lan tỏa giá trị di sản từ văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp được Công ty CP Phát triển Tùng Lâm xác định là nền tảng cho sự phát triển bền vững, đồng thời gắn với trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị Di sản Yên Tử.

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch tại Yên Tử, vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh, Tùng Lâm xác định mỗi người lao động không chỉ cần thành thạo chuyên môn mà còn phải hiểu về vùng đất mình đang gắn bó. Vì vậy, nội dung đào tạo văn hóa được chú trọng ngay từ đầu. Các nội dung về lịch sử Yên Tử, Thiền phái Trúc Lâm và cuộc đời, sự nghiệp Phật hoàng Trần Nhân Tông giúp mỗi người hiểu sâu hơn về di sản, thêm tự hào và trách nhiệm với công việc gắn bó.

Nhân viên Công ty CP Phát triển Tùng Lâm hướng dẫn du khách làm thủ tục nhận phòng tại Legacy Yên Tử.

Văn hóa doanh nghiệp còn được thể hiện cụ thể trong từng công việc hằng ngày của người lao động, như đón tiếp và hướng dẫn du khách, vận hành cáp treo, phục vụ nhà hàng, lưu trú, chăm sóc cảnh quan và giữ gìn vệ sinh môi trường. Trong mỗi vị trí công việc, người lao động đều góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ bằng sự tận tình, chu đáo và tinh thần trách nhiệm, qua đó tạo dựng hình ảnh Yên Tử thân thiện, chuyên nghiệp trong mắt du khách.

Với 400 cán bộ, người lao động, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tạo sự gắn bó trong tập thể. Công đoàn Công ty thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan di tích lịch sử, tìm hiểu về triều đại nhà Trần và cuộc đời Phật hoàng Trần Nhân Tông. Các buổi sinh hoạt ngoại khóa, giao lưu giữa lãnh đạo và người lao động tạo cơ hội để mọi người chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, tăng cường sự thấu hiểu. Bên cạnh đó, các hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống và kết nối gia đình người lao động cũng được quan tâm triển khai.

Chị Khổng Thị Duyên, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, cho biết: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp muốn đi vào chiều sâu thì người lao động phải được trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thực hành. Khi người lao động hiểu, yêu và tự hào về nơi mình làm việc, họ sẽ có thêm động lực, trách nhiệm cùng doanh nghiệp xây dựng tập thể đoàn kết, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của Yên Tử.

Du khách tham quan Yên Tử bằng hệ thống cáp treo do Công ty CP Phát triển Tùng Lâm vận hành. Ảnh: Minh Hà

Không chỉ được thể hiện trong môi trường làm việc, các giá trị văn hóa Yên Tử còn được Tùng Lâm đưa vào sản phẩm, dịch vụ và hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Các chương trình thưởng trà, làm nón lá, làm thuốc nam, pha chế tinh dầu, làm gốm, vẽ tranh Đông Hồ, thiền hoa đăng, leo núi, tắm rừng… mang đến cho du khách cơ hội khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa truyền thống và đời sống tinh thần của vùng đất Yên Tử.

Chị Phạm Thu Thủy, du khách Hải Phòng, chia sẻ: Đến Yên Tử, tôi ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên, không gian thanh tịnh và sự chu đáo, thân thiện của đội ngũ nhân viên. Các hoạt động trải nghiệm như thưởng trà, tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống giúp chuyến đi thêm phong phú, ý nghĩa. Qua đó, tôi cũng hiểu hơn về lịch sử và những giá trị đặc sắc của Yên Tử.

Với những nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm và lan tỏa giá trị văn hóa, Yên Tử ngày càng hấp dẫn du khách. Trong 10 tháng năm 2026, Khu di tích đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ, đạt 95,6% kế hoạch năm. Kết quả này cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp tạo nên bản sắc riêng của Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, hun đúc tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của người lao động về vùng đất gắn bó. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng hành gìn giữ và lan tỏa giá trị Di sản Yên Tử.