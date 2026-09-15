Khai giảng lớp đào tạo Chủ tịch công đoàn cơ sở

Sáng 15/9, tại Cung Văn hóa Lao động Việt - Nhật, phường Hồng Gai, Liên đoàn Lao động thành phố Quảng Ninh tổ chức khai giảng lớp đào tạo Chủ tịch công đoàn cơ sở khóa XVIII năm 2026.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tô Xuân Thao phát biểu tại chương trình khai mạc.

Tham gia lớp đào tạo có 54 học viên là cán bộ công đoàn cơ sở thuộc 7 công đoàn phường. Khóa học gồm 8 ngày học và 1 ngày đi thực tế, chia thành 2 kỳ, từ ngày 15-18/9 và từ ngày 22-25/9; chương trình thực tế tổ chức ngày 19/9.

Các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về phương pháp hoạt động công đoàn; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; các quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động; công tác tuyên truyền, nữ công, tài chính công đoàn và kỹ năng tổ chức hoạt động tại cơ sở.

Các đại biểu dự chương trình khai giảng lớp đào tạo Chủ tịch công đoàn cơ sở.

Phát biểu khai giảng, đồng chí Tô Xuân Thao, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quảng Ninh, đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ chương trình; chủ động tiếp thu, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.