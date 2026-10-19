Gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt thành phố

Chiều 19/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt thành phố nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 (1930 - 2026) và 16 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (2010 - 2026). Tới dự có các đồng chí: Đinh Hữu Thành, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Hiện nay, toàn thành phố có hơn 80 nữ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, trong đó tỷ lệ nữ cấp ủy, nữ đại biểu HĐND đều tăng so với các nhiệm kỳ trước. Trong Ban Thường vụ Thành ủy, tỷ lệ nữ chiếm 20%; và trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nữ chiếm 23,53%; lãnh đạo, quản lý chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố chiếm 31,3%. Ở cấp cơ sở, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 30,2%. Đặc biệt, đảng viên nữ chiếm khoảng 41% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ. Qua đó, không chỉ phản ánh sự tham gia ngày càng rõ nét của phụ nữ trong hệ thống chính trị, mà còn cho thấy tiềm năng, trí tuệ và nguồn lực quan trọng của đội ngũ cán bộ nữ đối với sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đằng sau mỗi vị trí công tác là quá trình phấn đấu, rèn luyện, là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những nỗ lực bền bỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đã thể hiện bản lĩnh trong xử lý công việc, khả năng quy tụ tập thể, sự sâu sát với cơ sở và tinh thần chủ động trước những yêu cầu mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, trân trọng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, trách nhiệm và đóng góp quan trọng của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý thành phố, các sở, ngành, đoàn thể và địa phương.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, tặng hoa chúc mừng đại diện cán bộ nữ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, thế mạnh của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý; chủ động đổi mới, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố. Cùng với đó, cần quan tâm kế thừa, phát huy kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, tăng cường dìu dắt, bồi dưỡng cán bộ nữ trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố tặng hoa chúc mừng đại diện cán bộ nữ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, tặng hoa chúc mừng đại diện cán bộ nữ.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao nhận thức và trách nhiệm, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ nữ phát huy năng lực, sở trường, có cơ hội rèn luyện, trưởng thành và đảm nhận những trọng trách phù hợp.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố, gửi lời chúc các nữ lãnh đạo, quản lý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; tiếp tục cống hiến trí tuệ, tâm huyết, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng phát triển.