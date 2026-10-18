Bản lĩnh phụ nữ Quảng Ninh

Không chỉ giữ lửa gia đình, phụ nữ hôm nay ngày càng khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế, quản lý xã hội và kiến tạo những giá trị tiến bộ. Trên vùng đất Quảng Ninh giàu truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, phụ nữ năng động, nhân ái, sáng tạo đang góp phần xây dựng một vùng đất phát triển, văn minh và hạnh phúc.

Đại biểu xem ảnh hoạt động của phụ nữ tại Đại hội

Với Quảng Ninh, phát huy tiềm năng phụ nữ là khai thác một nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Khi được trao cơ hội, tôn trọng và tạo điều kiện, phụ nữ không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân mà còn tạo tác động tích cực đến gia đình, cộng đồng và xã hội. Hiện dân số tỉnh có trên 1,52 triệu người, trong đó nữ chiếm khoảng 49,5%; nữ trong độ tuổi lao động khoảng 47%, tham gia rộng khắp các lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đến giáo dục, y tế, an sinh xã hội… Một Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại và hạnh phúc sẽ có nền tảng vững chắc hơn khi mỗi phụ nữ được sống với ước mơ, phát huy năng lực và đóng góp theo cách của mình. Đó cũng là ý nghĩa cốt lõi của bình đẳng giới: Tạo điều kiện để phụ nữ tiến xa, đồng thời mở rộng động lực phát triển cho toàn xã hội. Trong cơ quan, trường học, bệnh viện và doanh nghiệp, nhiều phụ nữ đảm nhiệm vị trí quan trọng, phát huy chuyên môn và thúc đẩy tư duy đổi mới.

Để những nỗ lực ấy tạo thành động lực lâu dài, Quảng Ninh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, khởi nghiệp, nâng cao kiến thức, kỹ năng và xây dựng gia đình hạnh phúc. Các chương trình chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và thúc đẩy bình đẳng giới góp phần hình thành môi trường sống an toàn, nhân văn. Toàn tỉnh đã có gần 40% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Nhiều doanh nghiệp nữ đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, tham gia kinh doanh thương mại điện tử, đóng góp vào ngân sách và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Bên cạnh đó, hàng trăm phụ nữ khởi nghiệp đã được hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, kết nối thị trường, tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, cấp vùng và toàn quốc, trong đó có những dự án đạt giải cao, khẳng định sức sáng tạo và bản lĩnh của phụ nữ Quảng Ninh.

Phụ nữ Sán Dìu Vân Đồn hát soọng cô trên đồng.

Qua đó, vị thế chính trị của phụ nữ ngày càng được khẳng định vững chắc. Nhiều chị giữ vị trí chủ chốt trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 27,67%, nhiệm kỳ 2025-2030 đạt 30%; nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 36,1%. Đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng tiên phong trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Thành phố Quảng Ninh hôm nay, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” ngày càng được phát huy, tinh thần lao động và ý chí vượt khó đã tạo nên dấu ấn riêng của phụ nữ. Từ công trình, nhà máy, lớp học đến bản làng vùng cao; từ hoạt động kinh doanh đến những việc làm vì cộng đồng, phụ nữ Quảng Ninh đang viết tiếp câu chuyện phát triển bằng trí tuệ, nghị lực và lòng nhân ái. Vị thế của họ được thể hiện qua những thành tựu cụ thể, khát vọng vươn lên và trách nhiệm với quê hương.