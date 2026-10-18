Điển hình phụ nữ “hai giỏi”

Chị Bùi Thị Thủy (SN 1986), giáo viên Trường TH, THCS và THPT Văn Lang, là một trong những điển hình phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Không chỉ tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo trong công tác giảng dạy và hoạt động Công đoàn, chị còn khéo léo vun vén, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, tháng 6 vừa qua, gia đình chị Thủy vinh dự là một trong 3 gia đình của Quảng Ninh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2026.

Trải qua 17 năm công tác tại Trường TH, THCS và THPT Văn Lang, chị Bùi Thị Thủy luôn nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo nhà trường, sự đồng hành, yêu mến của đồng nghiệp và được giao đảm nhiệm Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Tổ phó chuyên môn tổ Tiểu học 1.2.3. Ở mỗi cương vị, chị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn.

Trong công tác giảng dạy, chị Thủy dành nhiều tâm huyết đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm bồi dưỡng học sinh phát huy năng lực, sở trường. Những nỗ lực ấy được thể hiện qua các thành tích chuyên môn đáng ghi nhận: Giáo viên dạy giỏi và Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố Quảng Ninh năm học 2020-2021 và 2025-2026; liên tục 5 năm 2021-2025 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ cá nhân, trên cương vị Tổ phó chuyên môn, chị tích cực cùng đồng nghiệp xây dựng tập thể đoàn kết, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường. Hằng năm, tổ chuyên môn đạt nhiều thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tại các cuộc thi như: Olympic Toán TIMO cấp quốc gia, quốc tế; giải Trạng nguyên Tiếng Việt, cuộc thi VIOEDU..., số lượng và chất lượng giải thưởng từng bước được nâng lên. Tổ Tiểu học 1.2.3 liên tục được ghi nhận là tập thể xuất sắc giai đoạn 2021-2025.

Gia đình chị Bùi Thị Thủy vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2026.

Với vai trò Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban nữ công của nhà trường chị Thủy tích cực tham mưu cho Công đoàn nhà trường thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động thông qua đề xuất các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các chương trình phúc lợi thiết thực; tổ chức các sân chơi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao... Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tạo động lực để mỗi cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nhà trường.

Nếu trong công việc, chị Thủy là người phụ nữ năng động, trách nhiệm thì trong cuộc sống gia đình, chị lại khéo léo, đảm đang và chu toàn. Thấu hiểu tính chất công việc của chồng công tác trong ngành Công an, với đặc thù công việc thường xuyên phải đi công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ cả vào dịp lễ, Tết, chị luôn chủ động sắp xếp thời gian, quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái, giữ gìn nếp sống gia đình đầm ấm, gắn kết.

Chị Bùi Thị Thủy chia sẻ: “Nhớ lại những năm đầu lập gia đình, khi cả hai vợ chồng đều còn trẻ, vừa tập trung ổn định công việc, vừa chăm sóc con nhỏ nên đôi lúc cũng có những vất vả, áp lực. Song nhờ sự thấu hiểu, sẻ chia, chúng tôi luôn cùng nhau sắp xếp công việc, chăm lo cho gia đình và tạo điều kiện để mỗi người yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi luôn tâm niệm xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là trách nhiệm của riêng ai mà cần sự đồng hành, vun đắp từ mỗi thành viên. Hạnh phúc không chỉ đến từ điều kiện vật chất đủ đầy mà còn bắt nguồn từ tình yêu thương, sự tôn trọng, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”.

Chị Bùi Thị thủy trong giờ giảng dạy tại Trường TH, THCS và THPT Văn Lang.

Trong mái ấm gia đình được vun đắp bằng tình yêu thương, sự quan tâm và giáo dục của cha mẹ, các con chị Thủy đều chăm ngoan, có ý thức tự giác trong học tập và đạt nhiều thành tích tốt. Cùng với việc xây dựng nếp sống gia đình nền nếp, đầm ấm, các thành viên luôn gương mẫu chấp hành các quy định tại địa phương, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Gia đình chị Thủy nhiều năm liền được khu phố và UBND phường Hạ Long công nhận đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Từ công việc chuyên môn đến vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình, chị Bùi Thị Thủy luôn nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Những nỗ lực của chị đã góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động, bản lĩnh, vừa khẳng định năng lực, giá trị bản thân trong công việc, vừa vun đắp tổ ấm, giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.