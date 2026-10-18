Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

Sáng 18/10, tại phường Bãi Cháy, Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển thành phố Quảng Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961–23/10/2026). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đàm Huy Đắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Quảng Ninh, cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn.

Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển thành phố Quảng Ninh dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ những đồng đội đã anh dũng hy sinh trong những năm tháng hoạt động của Đoàn tàu không số trên tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Cách đây 65 năm, ngày 23/10/1961, Đường Hồ Chí Minh trên biển được mở, trở thành tuyến vận tải chiến lược đặc biệt, gắn với những chiến công, sự hy sinh và tinh thần dũng cảm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên con đường biển mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Quảng Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Đàm Huy Đắc tặng hoa chúc mừng Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển thành phố Quảng Ninh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống.

Đường Hồ Chí Minh trên biển đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tô thắm truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam: “Chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.

Đồng chí Nguyễn Văn Cải, Chủ tịch Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển thành phố Quảng Ninh, đọc diễn văn kỷ niệm.

Phát huy truyền thống anh hùng, thời gian qua, Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển thành phố Quảng Ninh duy trì các hoạt động gắn kết hội viên, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của những người từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường biển mang tên Bác. Nhiều hội viên tích cực tham gia công tác tại khu dân cư, đảm nhiệm các nhiệm vụ ở chi bộ, tổ dân phố, MTTQ và Hội Cựu chiến binh. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục củng cố tình đoàn kết, chăm lo hội viên, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần giáo dục truyền thống và xây dựng quê hương Quảng Ninh.

Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển thành phố Quảng Ninh tặng quà cho thân nhân các liệt sĩ Đoàn tàu không số.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, cán bộ, hội viên ôn lại những kỷ niệm, những năm tháng chiến đấu, công tác trên tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển; đồng thời chia sẻ tình cảm, trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, góp sức xây dựng quê hương Quảng Ninh trên chặng đường mới.

Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển thành phố Quảng Ninh tặng quà cho các đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển thành phố Quảng Ninh đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ những đồng đội đã anh dũng hy sinh trong những năm tháng hoạt động của Đoàn tàu không số trên tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển. Đồng thời trao tặng nhiều phần quà tình nghĩa cho thân nhân các liệt sĩ; tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn và chúc thọ các hội viên cao tuổi.

Các hội viên cao tuổi của Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển thành phố Quảng Ninh được mừng thọ.