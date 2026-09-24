Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Bước vào giai đoạn phát triển mới, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã tập trung kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Hội CCB thành phố và Hội CCB xã Quảng Đức khảo sát thực tế và thống nhất chủ trương hỗ trợ cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào khu dân cư bản Mốc 13, xã Quảng Đức, tháng 3/2026.

Hội CCB thành phố hiện có 96 tổ chức Hội cơ sở (gồm 54 Hội CCB xã, phường, đặc khu và 42 tổ chức Hội khối 487) với 55.286 hội viên, trong đó có trên 11.000 đảng viên. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, các cấp Hội đã nhanh chóng kiện toàn 48/96 tổ chức Hội ở cơ sở, ổn định 624/624 chi hội thôn, khu phố, từng bước bảo đảm hoạt động thông suốt, thống nhất trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hiện có 515 hội viên CCB tham gia công tác trong hệ thống chính trị các cấp, trong đó 73 đồng chí là đại biểu HĐND xã, phường, đặc khu và 442 đồng chí giữ các chức vụ chủ chốt tại thôn, khu.

Cùng với kiện toàn tổ chức, công tác phát triển hội viên và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội được chú trọng. Trong 9 tháng của năm 2026, toàn thành phố đã kết nạp 850 hội viên mới, đạt 78,3% kế hoạch; giới thiệu 15 hội viên ưu tú để tổ chức Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp; cấp đổi trên 45.000 thẻ hội viên. Các cấp Hội cũng tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, từng bước nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong điều kiện tổ chức và phương thức hoạt động có nhiều thay đổi.

Điểm nổi bật trong hoạt động của Hội CCB thành phố là vai trò nòng cốt tại cơ sở. Toàn thành phố duy trì 2.422 Tổ “Nhân dân tự quản về ANTT” do CCB làm nòng cốt; cùng nhiều Tổ ATGT cổng trường, Tổ giao thông đường sắt, mô hình phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, hòa giải ở cộng đồng… Hàng chục nghìn lượt hội viên tham gia phối hợp bảo đảm ANTT, ATGT tại các dịp lễ, Tết, bầu cử và các sự kiện chính trị quan trọng.

Ở nhiều địa phương, uy tín và tinh thần gương mẫu của CCB tiếp tục tạo sức lan tỏa trong công tác dân vận. Tại thôn Hải Sơn (xã Quảng Đức), khi triển khai mở rộng tuyến đường từ 6m lên 13m, CCB Lại Văn Cường, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn đã cùng gia đình hiến hơn 50m² đất, tự tháo dỡ công trình. Từ việc làm gương của người đứng đầu, ông cùng hội viên CCB kiên trì vận động nhân dân, qua đó 68 hộ dân đồng thuận hiến gần 5.000m² đất, tự tháo dỡ nhiều công trình để phục vụ mở rộng tuyến đường.

Những đóng góp ấy được thể hiện bằng nhiều con số cụ thể. Trong 9 tháng năm 2026, cán bộ, hội viên CCB toàn thành phố đã hiến 13.954m² đất, đóng góp 5.227 ngày công; tham gia làm mới, sửa chữa, nâng cấp 42,65km đường giao thông nông thôn và 42,2km kênh mương; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho hội viên khó khăn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và camera an ninh. Hơn 11.350 lượt hội viên CCB, cựu quân nhân đã tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ và các hoạt động cộng đồng.

Song song với các hoạt động xã hội, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục là điểm tựa quan trọng để nâng cao đời sống hội viên. Hiện toàn Hội không còn hội viên thuộc hộ nghèo; số hộ CCB cận nghèo còn 36 hộ, chiếm 0,07%. Toàn thành phố có 175 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 26 HTX, 5 tổ hợp tác, 121 trang trại, 593 gia trại và 1.552 hộ sản xuất, kinh doanh do CCB quản lý, tạo việc làm cho trên 16.000 lao động.

Nguồn vốn chính sách cũng được Hội phát huy hiệu quả. Đến ngày 1/9/2026, dư nợ ủy thác do Hội CCB quản lý đạt 648,5 tỷ đồng thông qua 219 tổ tiết kiệm và vay vốn với 7.466 khách hàng.

Hội CCB đặc khu Vân Đồn khảo sát mô hình trồng cây có múi của hội viên CCB trên địa bàn.

Một dấu ấn mới trong năm nay là các cấp Hội CCB thành phố đã chủ động thích ứng với chuyển đổi số. Hội đã phối hợp tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn cán bộ, hội viên sử dụng phòng họp không giấy, các nền tảng thông tin, ứng dụng thuế điện tử, trí tuệ nhân tạo, sổ tay đảng viên điện tử và các tiện ích số cho 3.120 cán bộ, hội viên. Điều này cho thấy quá trình củng cố tổ chức Hội không chỉ dừng ở kiện toàn bộ máy, mà đang gắn với nâng cao năng lực, kỹ năng và phương thức hoạt động trong môi trường mới.

Theo Chủ tịch Hội CCB thành phố Đàm Huy Đắc, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội cũng thẳng thắn nhìn nhận ở một số cơ sở, việc quán triệt và cụ thể hóa nhiệm vụ còn chưa sâu; tính chủ động trong tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chưa đồng đều; công tác kiểm tra, đôn đốc ở một số nơi chưa thật quyết liệt. Đây là những vấn đề cần tiếp tục khắc phục để việc kiện toàn tổ chức đi cùng với nâng cao thực chất chất lượng hoạt động.

Bằng tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết và gần dân, các thế hệ CCB Quảng Ninh đang tiếp tục viết tiếp hình ảnh người lính trong thời bình, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn bình yên và chung sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.